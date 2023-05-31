幫忙對發票才知爸媽「一個月花20萬」！　他愣了：還跟我哭窮？

▲發票。（圖／記者周姈姈攝）



記者朱祖儀／綜合報導

每次對發票除了期望中獎之外，也能審視自己過去的花費。一名網友表示，家人都不喜歡用載具存發票，所以每次都要一張一張對獎，但他這次才驚覺，原來爸媽一個月的發票金額可以高達20萬元，卻還要他拿孝親費回家，對此相當傻眼，驚呼「你們隨便省一下就能贏過我吧？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，因為家人覺得刷載具會讓收入和開銷被監視，所以平時還是會拿紙本發票。但他這幾天幫忙對家裡的發票，才發現原來家裡的開銷很高，爸媽一個月竟然能花到15-20萬元，「然後每天還在跟我哭窮，要我多拿孝親費回家？」

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原PO透露，自己一個月的開銷加上房租，最多也只花了3萬元，沒想到爸媽的花費竟是自己的好幾倍，不禁想說「你們隨便省一下就能贏過我吧？還跟我拿什麼孝親費？」

▲原PO對發票才驚覺家中開銷很大。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



文章曝光後，網友紛紛驚呼「一個月20萬是買什麼鬼」、「我們家6個人都沒花到那麼多」、「一個月20萬也太多」、「他們是連房租都刷載具是不是」、「所以一個月花20萬到底買了什麼」、「我比較好奇錢是從哪裡來」、「是幫公司墊錢嗎」、「是不是有去蒐集發票？」

但也有人認為很正常，「我家基本開銷就20萬以上，主要就是買家裡的食材用品、出門吃飯的餐費跟一點娛樂費，其實就這個數了」、「我突然想到，國中朋友跟我說她媽喜歡買腳踏車，一台好像就20萬了」、「剛算了一下，我家一個月固定支出就要30萬，這30萬只是房貸跟租金，還不含生活費跟其他開銷，嗯…我老爸蠻厲害的」、「我家一個月不加吃喝玩樂就10萬了」。

還有網友曬出自己的花費，「我一個人9萬多，不包含紙本…是不是花太多了」、「19萬，有時候真的不是故意的」、「雲端發票是我唯一覺得自己有錢的地方，上面記載的金額永遠比我帳戶多」、「61萬多，我先去反省」、「5月就55萬了，買太多東西發票好多，希望能中獎」。

▲▼網友分享自己的開銷。（圖／翻攝自Dcard）

