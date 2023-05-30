金門同台握手！　郭台銘遞「和平宣言」：請賴清德回去努力研究

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門一年一度的「浯島城隍遶境巡安」今（30）日登場，而鴻海創辦人郭台銘及民進黨總統候選人賴清德也受邀出席，並同台亮相。賴清德致詞時，提到他對於和平的期待，對此，郭台銘則表示，這個也是台灣2300萬人民的期待，而在致詞前他已將自己的和平宣言交給賴清德，「請賴副回去研究研究，詳讀我的宣言」。

▲郭台銘、賴清德金門同台 。（圖／記者林名揚翻攝）

賴清德、民眾黨主席柯文哲與郭台銘今都受邀參加金門迎城隍活動，其中賴清德、郭台銘今早也同台出席活動。參拜完後，賴清德率先致詞，表示自己是和平主義者，深知和平的重要，不過和平不是菜市場，到餐廳用點的就可以得到，如果要追求和平，就要靠我們自己的力量跟決心維護國家安全、人民性命財產安全，這樣的和平才是真正的和平，也要靠大家來共同努力。

賴清德表示，他會堅定捍衛中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容併吞，也會堅持中華民國台灣的未來必須由2350萬人來決定。

對此，郭台銘則表示，很高興聽到賴清德對於和平的期待，而這也是台灣2300萬人的期待，而他在致詞前也已將自己在5月13日宣讀的和平宣言呈報給賴清德，他同意和平要爭取，不過要請賴清德「回去詳讀我的宣言」。

郭台銘表示，如果不談判、不溝通，不把金門當作和平的橋樑來談判，「就永遠沒有和平可能」，因此希望賴清德能好好努力研究他的和平宣言，為台灣和平努力。語畢，兩人則握手並齊喊，「為和平奮鬥」。