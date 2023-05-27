沒堵到譚德塞「爭取加入世衛」　薛瑞元曝原因

▲衛福部舉行世衛行動團返國記者會，衛福部長薛瑞元出席說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

我國已連續7年無法獲邀參與世界衛生大會（WHA），台灣民間團體在大會期間前往日內瓦，趁參與世界衛生組織（WHO）舉辦的健走活動包圍WHO秘書長譚德塞，詢問是否支持台灣參與WHO。衛福部世衛行動團今（27）日召開返國記者會，被問及為何沒有一同參與，衛福部長薛瑞元還原當時現場狀況，主要是路線與行程安排因素，沒有機會直接表達意願。

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▲譚德塞遭台灣人包圍，稱參與WHO與否由會員國決定。（圖／翻攝自新北市議員陳乃瑜臉書）

衛生福利部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾未邀我出席第76屆世界衛生大會(WHA)深表遺憾與不滿，衛福部長薛瑞元也為此率世衛行動團赴日內瓦為台灣發聲。

譚德塞參與世衛組織在大會前舉辦的「Walk the Talk」健走活動時，被台灣民間團體包圍，台灣民間宣達團成員新北市議員陳乃瑜等人詢問是否支持台灣加入WHO，譚德塞表示這取決於會員國，台灣必須說服會員國投贊成票。

而世衛行動團也有參與健走活動，媒體問及為何沒有和民團一起堵譚德塞？薛瑞元解釋，參與健行活動的時候人很多，且路線有分主、支線，當時譚德塞走的是主線，民間團體也是中途才遇上對方，當然民團比較有規劃性，去表達支持台灣加入世衛的信念。

至於世衛行動團則是從另外一條線匯入主線，薛瑞元說，當時民團與譚德塞已經在路線中央，行動團不容易直接切進入，且接下來行程的時間又快到了，雙方真正重疊的時間很短，也因此今年沒有辦法直接表達意願。

衛福部強調，世衛行動團在WHA開議前召開國際記者會及遞交抗議函，除了對WHO及中國表達嚴正抗議外，亦傳達我國參與國際社會之意願與決心。另也在日內瓦進行多場雙邊會談並積極爭取參與醫藥專業會議，拓展與各國醫衛合作，掌握全球最新醫衛資訊。