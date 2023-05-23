驚見「馬桶裡有蛇」急求救！捕蛇人看照片傻了：去找醫生

▲澳洲一名捕蛇人日前收到特殊的捕蛇委託，不過他看了照片後忍不住笑出來。（圖／翻攝自Snake Catchers Adelaide 臉書）

圖文／CTWANT

俗話說一朝被蛇咬，十年怕草繩，但澳洲一名捕蛇人日前接到民眾「到我家抓馬桶裡的蛇」委託時，卻覺得對方傳來的「蛇照」越看越奇怪，並建議對方最好快去看醫生。

綜合外媒報導，捕蛇人羅利（Rolly）在臉書粉專「Snake Catchers Adelaide」分享這件特殊案例，表示該名客戶日前打電話求救「馬桶裡有紅色小蛇」，希望他盡快去捕捉，但羅利看了對方傳來的照片，卻覺得應該是條蟲類的寄生蟲，並幽默回應「牠可能從你屁股裡出來」，要對方快去看醫生。

不過寄生蟲學教授馬爾科姆（Malcolm Jones）看到照片後表示，寄生蟲多半為白色或奶油色，而馬桶裡的生物雖然不是蛇，但也不是絛蟲，而是一隻蚯蚓，「我注意到照片中的生物是紅色的，通常腸道寄生蟲會是白色或奶油色的。」馬爾科姆進一步解釋，蚯蚓出現在馬桶很可能是因為回流造成，或是從人們的衣服上掉下去的。

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