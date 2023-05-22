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全台250萬名熟男受害！醫點出「夜尿症」風險　睡不好恐陷職場危機

尿，尿尿小童。（圖／達志影像／示意圖）

▲全台250萬名熟男受害！醫點出「夜尿症」風險，睡不好恐陷職場危機。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

夜尿頻繁恐影響40歲後男性的職場競爭力！國外最新研究顯示，夜尿症患者工作產值平均降低24%，每晚增加1次排尿，將提升2%工作產值損害。醫師提醒，夜尿會中斷睡眠過程，進而影響記憶、判斷力，甚至帶來沮喪、焦慮等負面情緒，衝擊白天的工作表現，推估全台恐有超過250萬熟男受夜尿症影響，呼籲男性積極求助，以免造成職場生活兩頭空。

外商主管A先生在步入45歲之後，開始出現夜尿症狀且不斷影響睡眠。原先不以為意的他，直到某日早晨開車通勤時因精神不濟不慎出車禍，導致住院數日、缺席重要的提案會議，進而錯失晉升機會。車禍造成後遺症與職場低潮，讓正處黃金打拚期的A先生身心靈深受雙重打擊，一蹶不振。最後在家人百番勸說下才開始正視夜尿問題，並前往泌尿科就診並接受治療。

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台灣尿失禁防治協會手術交流暨推廣委員會副主委、高雄長庚醫院泌尿科陳建旭醫師指出，40歲後若半夜床如廁2次以上恐影響睡眠品質，將導致隔天精神和活力下降影響工作品質，工作效率變差等弱化職場表現的狀態也會隨之增加，甚至記憶衰退、注意力不集中以及死亡的風險也將跟著提高。

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲夜尿頻繁恐影響40歲後男性的職場競爭力。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

忽視罹患夜尿症導致睡不好而不就診的後果有多嚴重？陳建旭表示，國外研究顯示，具大腦排毒功能的「膠淋巴系統」（glymphatic system）在人體睡覺時最為活躍，可協助清除大腦中的有毒蛋白質等廢物。若長期的睡眠剝奪導致睡眠不足與品質下滑，將使膠淋巴系統無法妥善運作，清除廢物的過程會受到阻礙，有毒物質就會堆積在神經元中，長期下來恐導致注意力不集中、記憶衰退、疲倦等，甚至有衍生阿茲海默症、帕金森氏症等腦部退化疾病與失智風險。

陳建旭醫師表示，像A先生因夜尿症而影響職涯的案例在門診中其實並不少見，但許多民眾會誤認是因老化的正常表現而置之不理。根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中，有近9成夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿」(Nocturnal polyuria)。

國外另一份調查追蹤1478名夜尿症患者近10年間的生活狀況，結果顯示每晚夜尿次數超過3次者，死亡率也有顯著提高。陳建旭呼籲，身處職場打拚期的中年男性務必多多關心自己的身體健康，特別是晚上睡覺起床上廁所的次數與尿量，勿因忽視夜尿睡不好的問題讓職場表現大打折扣，影響後半人生的黃金歲月。

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