侯柯拋「當選赴立院國情報告」　他憶民進黨2020作為：可惜

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，藍白參選人不約而同喊出，「若當選總統，要到立法院做國情報告，並接受全民監督」。國民黨立委林為洲指出，憲法增修條文第四條第3項就規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，2020年他做為國民黨團總召，曾要求總統蔡英文來報告開放萊豬進口的決策過程，這也是最近一次立院要求總統到立法院國情報告，卻被多數的民進黨否決，未能樹立憲政典範，殊為可惜。

國民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，將參選2024的新北市長侯友宜表示，若當選總統，將依據憲法規範，到立法院做國情報告，並接受全民監督；代表民眾黨挑戰2024的黨主席柯文哲也在國政願景說明會上致詞時指出，如果當選，會依據憲法規定到立法院進行國情報告、建立責任政治，解決總統有權無責的亂象。

針對藍白陣營都拋出總統到國會國情報告一事，賴清德表示，侯友宜、柯文哲都沒有國會經驗，不管國民黨或民進黨執政，總統都願意到立法院國情報告，至於為什麼沒辦法執行，是因為在野黨，不論是國民黨或民進黨在野，都要求總統在國情咨文之後，必須像行政院長一樣的接受立委質詢。

賴清德表示，這都有違憲政制度，所以總統到國會國情報告才一直沒有辦法實現，這不是總統個人意志問題。

根據《立法院職權行使法》第15條之2規定，在兩種情況下總統「得」至立院做國情報告。第一是由立院主動提出，經全體立委4分之1以上提議，院會決議後，由程序委員排定議程，立院得就國家安全大政方針，聽取總統國情報告；第二是總統得咨請立院同意後，就職權相關國家大政方針進行報告。

《立法院職權行使法》第15條之4、之5進一步規定，立委可以針對國情報告提出問題，彙整後送請總統參考，若總統同意則可以做成綜合報告。

我總統並無主動赴立院進行國情報告的權利，最終須由立院決定，而回顧過去，朝野針對總統是否須接受立委質詢仍有爭議，且總統國情報告提案，常被大黨挾人數優勢封殺，不論藍綠。