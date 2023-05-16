搜救累翻！山友墜中央溪　4消防連2天搬運再花13小時走下山

記者哈勇嘎奧／台中報導

一行11人登山隊前往台中市和平區的中央尖山，11日台中市消防局接獲報案有其中一名王姓山友在中央尖溪山屋上方瀑布摔落約60至70公尺，意識不清，台中市消防局12日上午便申請空勤直升機搭載4名搜救人員降落在中央尖山屋，接觸傷者後搬運至山屋等待吊掛，13日空勤派出黑鷹直升機將傷者後送至花蓮由救護車送醫救治，4名消防員連兩天救援搬運已精疲力竭，又徒步13小時走了19公里回到登山口，救援能力超強，也獲得許多掌聲。

▲▼ 四名搜救人員將傷者搬運讓直升機吊掛送醫，又花了13小時走了19公里回到登山口，超強肌耐力讓人稱讚。（圖／記者哈勇嘎澳翻攝，下同）

台中市消防局表示，11日17時接獲民眾報案表示有一行11人登山團，其中一名王姓登山客(男，台北人，64歲)於中央尖溪山屋上方瀑布處跌落約60至70公尺，意識不清、臉部血腫、頭部及四肢多處外傷。搜救人員分別從空中及地面同時救援，搭乘直升機搜救人員由谷關分隊小隊長楊肇鋒帶隊下午便接觸傷者搬運至山屋。13日空勤總隊派出花蓮基地直升機前往救援，吊掛成功飛往花蓮德興棒球場，送往花蓮慈濟醫院。

隊長楊肇鋒表示，凌晨5點半出發到東勢河濱公園等待直升機，在中央尖山降落後大家背起大背包，往中央尖溪山屋與南湖南峰岔路口前進，一路陡峭的碎石坡，一度讓人懷疑人生，幾處拉繩段需手腳並用，更是令人膽戰心驚路程中有人大家多多少少都有些受傷，所幸並無大礙。

他說，接觸到待救者後，發現他的狀況不是很好，需要趕快去救援，但當下位於陡峭路徑上不好搬運，大家合力運用繩索將傷者搬運至中央尖溪山屋耗時3小時。13日上午7點多吊掛成功，大家都很感動心中的大石頭放下了，心情也不再那麼緊繃，感謝老天給我們這麼好的天氣，感謝空勤願意在困難地形執行吊掛，任務完成後，4人小組再次整裝背起大背包，往登山口前，過程中翻山越嶺真的是很苦，花了13個小時，終於走到勝光登山口，雙腳還是不斷顫抖，這次可以說是加入山搜8年來最硬又具有挑戰性的任務，看來要花幾天時間好好休息了。