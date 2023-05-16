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社會 社會焦點 保障人權

女友分手偷拿30萬才走還霸車不還　前男友當街擄人逼還債被告

記者劉昌松、崔子柔／台北報導

新北市43歲陳姓男子不滿賴女和他分手時，拿走他30萬元還開走他的車不還，14日便尾隨賴女趁機擄走她，帶到旅社強逼還債。陳男等3人被依殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌隨案移送。今（16）日凌晨暫令陳男、宋男各3萬、2萬元交保，郭男限制住居。

陳男夥同宋男在14日上午8時許尾隨賴女到新店區新和街，趁賴女從朋友轎車下來後，立刻上前討債，雙方便開始拉扯，陳男一棍朝賴女頭部打去，並將她擄走。

▲▼賴女被棍棒毆打強擄上車，車門旁還有賴女掙扎血跡，警方將陳男等3人依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲賴女被棍棒毆打強擄上車。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男帶著賴女換搭租賃車到新店區摩鐵，接著再前往永和區竹林路旅社囚禁。警方下午2時前往旅社救出賴女，賴女頭部撕裂傷出血、牙齒斷裂、臉部挫傷。

▲▼賴女被棍棒毆打強擄上車，車門旁還有賴女掙扎血跡，警方將陳男等3人依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車門上沾有賴女血跡。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男承認打傷賴女，但是為了要賴女還錢、還車，此外並無其他暴力行為，整段過程也有錄音，只是為了討論債務糾紛。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳男坦承打傷賴女，獲3萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

賴女原指是郭男開車載她前往旅社，不過檢方調查發現並非郭男開車，且有證人表示賴女聲稱被打斷的牙齒，先前就已經出現缺口，由於雙方對事發經過說詞南轅北轍，但賴女堅持提告殺人未遂、妨害自由、恐嚇、傷害等罪，經移送台北地檢署複訊後，檢察官暫先諭令陳男以及在旅館看管賴女的宋男各以3萬、2萬元交保，至於郭男則請回但限制住居。

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