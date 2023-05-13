台灣路口15秒片看透「行人地獄」　鄉民譏：讓人才是新聞

記者崔子柔／綜合報導

台灣為了擺脫「行人地獄」的稱號，警方5/1開始針對車輛不禮讓行人事宜進行大執法，罰鍰最高額3600元。不過昨（12）日一段影片引起討論，光是15秒內過一道班馬線，就有3人被不同駕駛「不禮讓對待」。

有網友將影片轉發到PTT，直言「只要15秒就讓你們知道民眾根本不在乎行人」，畫面中可見，一名滑手機的男子先是遇到機車鑽縫緊貼，又有一輛廂型車未禮讓學生妹，直接強行開過。

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▲▼行人在台灣路口過馬路真實狀態。（圖／翻攝自YouTube）



最後一名男子才剛步上斑馬線，就有一名載著小孩的騎士險些撞上他，他嚇得跳起後退，騎士才煞車到他面前停下，短短15秒就有3人遇到不禮讓對待。

▲▼該男子差點被騎士撞上。（圖／翻攝自YouTube）



原PO感嘆，「有幾台機車是有保持3公尺以上？」更點出載著孩子的騎士，「直接無視行人差點撞上，難道機車也有A柱？」他無奈，機車未禮讓行人僅需罰1200元，大家不痛不癢，而且影片拍下的角度都沒拍到機車車牌，全部無法檢舉。

因為事發地點在南部，不少鄉民留言表示，「南部讓人才是新聞」、「載小孩的還有急煞，南部人這算進步啦」、「小孩真的會有樣學樣」，也有人說，「行人過去之後車子再從行人後面經過還好吧」、「緊貼行人指的是從行人後方過去？」