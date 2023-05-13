孩子想養寵物「一家人當街搶貓」　飼主焦急上門討回！反遭大罵

▲孩子想養貓，一家人竟當街擄走他的寵物貓。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

台北有一位飼主控訴，他日前遇到一位孩童上門撫摸他飼養的寵物貓，接著問他「可不可以將貓送給我」，他當下明確拒絕對方，不料孩童後來竟帶了一家人上門，硬生生把他的寵物貓搶走，氣得他立刻到警局報案。雖然警方目前已找到該戶人家，貓咪卻已經不見蹤影，讓他非常擔心。

原PO在臉書「爆料公社」表示，貓咪飼主是一位新住民，飼主9日與另一名泰籍友人打掃住處，所以暫時把貓咪裝在箱子內放在1樓門口，過程中恰巧有名孩童經過，飼主好心讓孩子靠近逗弄貓咪，沒想到孩子逗弄到一半突然說「我們家的貓不見，可不可以將貓送給我」。

▲飼主秀出替貓咪打疫苗的收據及時間，證明自己確實有養貓咪。（圖／翻攝自爆料公社）

飼主聽了孩童的話後，馬上以「貓是女兒的，已經養了2個月了，不能送」等理由拒絕，接著他因為要工作必須出門，就把貓咪交給泰籍友人照顧，「不料接下來發生的事情，讓人完全無法想像，小朋友的家人突然出現，爸爸、媽媽、奶奶一起圍住泰籍友人，聯手將小貓硬生生搶走！」

原PO說，這位泰籍友人因為不會說中文，且一個人無法阻止對方一群人搶貓，無奈之下只能先拍照存證。飼主後來下班回家，聽見貓咪被搶走，馬上四處詢問該戶人家的住址，接著親自上門要討回貓咪，沒想到對方不但不願意歸還，甚至還對他惡言相向，氣得決定到警局報案。

原PO最後說，「管區和平東路派出所9日已經以侵佔罪嫌受理報案，但是小貓目前已不知去向……，大白天會發生強取豪奪的事件，在小朋友面前做最壞的示範，真的是丟臉」。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這個已經是強盜還是竊盜了吧」、「丟臉唉，最壞的教育」、「支持提告到底」、「再怎樣都要請對方把貓還來，死也要見屍體給交代吧」、「希望不要和解，給這種人深刻的教訓」。

和平東路派出所副所長陳春玄後來也在留言處表示，事件經報案人完成報案程序後，警方已立即調閱案發地點周邊監視器，並掌握相關人員身分，目前已通知相關人到案說明。