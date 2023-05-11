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「四海幫劉德華」曾與女強人、議員傳緋聞　兒是大咖經紀人

有「四海幫劉德華」之稱、綽號「弟哥」的張建英，昨（10日）深夜病逝台大醫院，享年70歲。（翻攝東森新聞）

圖、文／鏡週刊

長相酷似港星劉德華的四海幫前幫主張建英，昨（10日）深夜11點病逝台大醫院，享年70歲。據了解，張建英近來飽受癌症所苦，積極在台大醫院治療，但今年初病情急轉直下，改採安寧療法，仍不幸病逝。他的人脈橫跨影視界、政商界，更曾與商界女強人何麗玲、綠營前台北市議員顏聖冠傳出緋聞，他逝世的消息傳出後，也引發各界哀悼。他的靈堂將於今（11日）上午在台北市第一殯儀館旁設置，由四海幫與家屬協調治喪事宜。

據了解，張建英是在去年8月間發現罹癌，檢查時腫瘤已從腦部、咽喉轉移至肺部、肝臟，經過開刀治療未見好轉，但張建英不放棄，選擇積極治療，期間一度好轉，不少友人探望他時仍覺得他神采奕奕，但沒多久就傳出惡化，在10日病逝。

有「四海幫劉德華」之稱、綽號「弟哥」的張建英，20多年前，透過四海幫前幫主陳永和引薦加入四海幫，靠著豐沛的人脈當上幫主，與其他幫派大老們也都非常熟識。傳奇的是，他雖擔任黑幫幫主，卻從未被檢警查獲有任何不法行為，更無前科記錄。他長年經營影視生意，並擔任海視傳播公司董事，外表與舉止斯文，被視為是黑幫中的「異類」。

張建英出身演藝家庭，胞姊曾是藝人，他的兒子Andy張世明還是音樂台總監，與演藝圈、政商界關係良好，他經常穿梭在各種喜慶場合，更可看到不少藝人與他同桌。江湖對他的評價是對人都很客氣且行事低調，對朋友也很尊重。

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