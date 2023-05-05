快訊／中租能源部營運長強吻女同事　辜仲立「深感痛心」公開信曝

▲中租營運長謝明宏（左一，白衣者）涉嫌性騷。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

中租迪和公司能源部一級主管謝明宏營運長爆出性騷、強吻新進女同事，公司立即予以記過、降職等處分。中租表示，對於職場檢舉，依舉報事件類型由獨立調查單位負責調查，經查證屬實者，將依規定予以懲處。對此，中租企業總裁辜仲立也出面回應，「『紀律』是企業發展的重中之重，對於違反紀律的行為，絕不寬容。」

謝明宏性騷擾女同事一事曝光後，中租立刻發出聲明稿表示，已對謝明宏予以記過、警告，以及降職處分。

中租控股對於職場檢舉，依舉報事件類型由獨立調查單位負責調查，經查證屬實者，違反公司紀律人員依獎懲辦法規定予以懲處，並加強內部宣導遵循公司紀律與規範。對於舉報人身分及調查過程中相關資訊，嚴格保密。並重申同仁應確實遵循公司各項作業規範及工作規則，若有查核違反行為屬實，將予以懲處。

對此，中租企業總裁辜仲立也對內發布信件，表示此事讓他深感痛心。

辜仲立內部信全文：

致 各位同仁：

「價值」、「成長」、「誠信」、「紀律」四大核心價值，是中租企業成立以來，得以一路成長的根本支柱。

45年來，中租企業曾經遭遇台灣新銀行的開放設立、亞洲金融風暴、2008年全球金融海嘯、新冠肺炎疫情爆發等，這些重大挑戰，我們都能靠著眾人齊心努力，逆境突圍、破繭而出，更加茁壯。

公司發生一起主管酒後失態事件，接獲申訴後，即展開調查、給予懲處。對於主管的失格行為，我深感痛心。

如今，此事件見諸於媒體，已嚴重影響公司商譽。

在此，我必須再次強調、重申「紀律」的重要性，這是企業發展的重中之重，對於違反紀律的行為，絕不寬容。請各級主管、每位同仁，珍惜我們積累已久、辛苦建立的企業信譽，時刻恪守公司規範，以嚴格的紀律、良好的操守，善盡各人職責、達成工作目標。

中租企業 總裁

辜仲立