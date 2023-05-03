骨灰罈丟路邊「上面還有先人照片」　民俗專家驚：當心空棺煞

▲三重男因清潔隊拒收爸爸的骨灰罈，竟直接將罈子丟在分隔島上。（圖／翻攝自爆料公社）



記者游瓊華／台中報導

新北市三重區有民眾在龍濱路的分隔島發現一個骨灰罈，罈上竟還有清楚的亡者照片，路過民眾都嚇壞了，根據警方調查，原來是一對兄弟將父親骨灰移至新骨灰罈後，舊骨灰罈要送回收車遭拒，於是棄置路邊。民俗專家廖大乙聽聞直呼不可思議，「這是空棺煞！詛咒他人死亡」，認為兄弟倆人作法不應該。

廖大乙表示，新的骨灰罈可當作聚寶盆，但用過的骨灰罈、上面還刻有名字，已如同棺材一般，「把用過的骨灰罈丟路邊，就像把棺材丟路邊，有詛咒他人死亡之意」，他強調，若靈沒跟著走留在罈內，旁人煞到空棺煞的人恐會有車關、罹患無名怪病，甚至家庭失和。

▲民俗專家廖大乙聽聞直呼不可思議，表示此舉恐讓路人招空棺煞。（圖／廖大乙提供）

廖大乙指出，骨灰燒完放骨灰罈進塔後，鮮少會再移動，研判該家族應該是有狀況，才會有移動骨灰，但若按過往習俗，人死後埋葬，若干年後開棺撿骨完畢，就得把墓碑打破，一來是要人叫醒亡者，二來是要讓亡者別執著在舊處。這起換骨灰罈的例子也應如此，應該把舊的骨灰罈打破後處理，好讓先人不執著，否則先人靈不安，後人也會不安。

清潔隊人員私下透露，依照物理組成來看，骨灰罈屬於磚瓦陶瓷，碎片可做回收物，當營建土石方再利用，用來路基填埋等，但是「從沒聽過骨灰罈回收的案例，清潔人員看到也不敢收，會請民眾找殯葬業者處理，對先人也比較尊敬。」