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「藍白合破局」2大原因曝光　柯營定調郭侯等距

柯參選總統心意已決，訪美返國又馬不停蹄展開陸戰，參與大甲媽祖遶境活動。

▲柯參選總統心意已決，訪美返國又馬不停蹄展開陸戰，參與大甲媽祖遶境活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲訪美返台後，參選總統態勢更趨明朗，柯核心幕僚向本刊直指在總統人選上，藍、白陣營為何無法整合的2大原因；至於藍營2位熱門總統人選侯友宜、郭台銘的競爭，柯營則定調「郭侯等距」，採遠觀、不表態的立場。

柯核心幕僚表示，有別於過去「國親合」，親民黨是從藍營分裂，民眾黨自獨立創黨初期，就是標榜白色力量，與國民黨DNA不同，況且藍白合喊了幾個月，具體合作項目都沒有，只剩一句大局為重，許多支持者私下質疑是否只剩利益交換或暗盤政治，完全不符合柯的核心價值；其次，柯支持度一直穩定在20％，甚至往上走，觀察近日網路聲量，侯友宜的負面聲量更居冠，比郭台銘、柯文哲都還高，柯沒有理由冒著政治交換、甚至滅黨的罪名棄選。

柯擅長經營社群，訪美期間IG粉絲更暴增2萬人，至今已破102萬人追蹤，是政治人物之首。（翻攝柯文哲臉書）

▲柯擅長經營社群，訪美期間IG粉絲更暴增2萬人，至今已破102萬人追蹤，是政治人物之首。

至於郭台銘稱「對在野大聯盟能贏得大選充滿信心」、與柯溝通無礙等，柯營人士則表示，因郭正在爭取國民黨提名，他的說法只是在對藍營選民喊話，新竹市長高虹安雖是向郭借將，2人看起來已有合作經驗，但柯當市長時與侯在雙北治理的溝通也有很好默契，柯目前對侯、郭保持等距，未打算對藍營家務事表態。

該人士並說，侯或郭出線對柯各有利弊，若侯出線，深藍或韓粉未必埋單；若郭出線，因缺政治歷練，進入選戰政治攻防未必討好，無論誰出線，屆時反郭、反侯勢力都可以是柯營爭取的對象。

柯決心參選到底，訪美成果更讓他吃了一顆定心丸，並藉此預先準備返台後的政治攻防。本刊掌握，相較4年前拜會官員只見到國務院亞太副助卿，柯這次不但見到國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），還見到拜登辦公室處理中國與台灣事務的核心官員。

因此，當郭稱：「現在台灣任何的政府人物，沒有辦法進到白宮，沒有辦法跟中南海直接去溝通，我可以溝通。」柯返台受訪馬上回擊：「見到誰沒有問題，但是不構成必然可以解決問題的條件。」一名柯營幕僚更酸說，相較郭以企業家身分與美中互動，柯除了訪美與官員互動，過去雙城論壇更是以市長身分實際與中方官方溝通，「顯見這不是郭的特權！」

此外，侯的市政總質詢提前舉行，柯營在訪美期間看到新聞後也旋即定調是「因人設事」。柯幕僚說，柯早預料若侯帶職參選總統，遲早會面臨類似問題，柯市長任內請假輔選就被輿論修理，遑論現任市長跑去選總統，一旦遇到任何天災人禍，屆時一定難逃「落跑市長」罵名，如今因國民黨徵召期程打破議會總質詢慣例，「這就太誇張了」，回台後柯第一場受訪便點出此問題。

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