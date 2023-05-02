竹聯最強「神祕堂口」解密！　酒店經紀兼營「流浪毒咖啡包工廠」

▲刑事局偵破最大郵寄大麻膏案，查出靜安會成員陳男涉入，攻堅時人贓並獲，他拿堂口當工作室，經營流浪咖啡包工廠。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

號稱最神秘、直屬竹聯幫幫主么么黃少岑的「靜安會」，據傳將是警方鎖定全國掃蕩黑幫行動的下一個目標。靜安會是竹聯幫內行事相當低調的組織，日前刑事局破獲一起空運大麻膏案，溯源逮捕了靜安會成員23歲陳男等3人，破獲了「流浪毒咖啡包工廠」，也讓靜安會近來累積的犯行引發警方高度重視。

本刊調查，靜安會為3年前急速竄起之組織，直屬竹聯幫主么么，擁有豐富資源和人脈，號稱「最具實力的一團」，主事人為前後任么么親衛司機，包括草莓和金哥，2人目前幾乎隱身幕後。草莓大多留在「家裡」隨侍幫主么么左右，而金哥從寶和會卸下會長一職交接給現任會長林修伯後，轉進靜安會經營越南賭場。道上近來傳聞與兩人交好的寶和會前會長「小寶」邵伯傑，因館長槍擊案名聲響亮，日前也加入靜安會。

靜安會作風低調被喻為「最神秘組織」，幫眾約有3000人，其主要業務為博弈、毒品、詐欺、八大圍事等，去年8月刑事局查緝一起線上博弈案時，意外查獲靜安會在中山區吉林路上的堂口，更在堂口保險箱中起出1公斤大麻。該堂口神桌上供奉虎爺，左右兩幅大型字畫，其中的鳳凰圖搭著兩句藏頭詩「靜觀自得鳳凰來，安平富貴定江山」，寫的正是靜安會。

▲靜安會牽涉多起暴力、毒品案，去年警方查獲其中山區堂口，發現一幅鳳凰圖，上有「靜安」兩字藏頭詩。

該會陸續牽連毒品案，前年11月北市刑大在烏石港查獲一艘運毒漁船，搜出市值超過20億、約720公斤安毒，警方點名平堂和靜安會為主要販毒網成員，擴大向上溯源。

而刑事局今年4月間宣布破獲台灣史上最大空運大麻膏，總重量32.54公斤，折合市價1.6億元，該毒品從加拿大寄出，藏在罐裝楓糖漿內被查獲，警方追查後先逮捕2名收件人、以及接運毒品之上手，後續查出幕後主嫌是隸屬竹聯幫風堂的陳男。

警方向上溯源，發現陳男為將大麻膏脫手，找了竹聯幫靜安會23歲的陳男牽線介紹買主，陳男本為靜安會旗下酒店經紀頭頭，警方鎖定他蒐證跟監，3月底見時機成熟，到靜安會永和堂口攻堅，員警在大樓一樓遇到陳男將他逮捕，當時他手上提著百包毒咖啡包正要去交貨，接著上樓逮捕另2名共犯，並在現場查獲毒品咖啡包731包、封口機、咖啡包分裝袋及果汁粉等，還發現天道盟黑色臂章，原來日前天德會會長出殯，舉行盛大黑道喪禮，陳男等人還曾代表靜安會前往捻香。

警詢時，陳男對於毒品相關問題口風很緊、一律不回應，讓員警傻眼的是靜安會「防警教育」相當成功，陳男坦然交出手機提供警方追查資料，但扔下一句話「你們打不開」，原來他的手機密碼不僅設置中英數字還有大小寫加上符號，果真讓警方一籌莫展。

▲號稱最神祕、實力最堅強的靜安會直屬幫主么么黃少岑，前年浮上檯面，據傳為警方鎖定的下一個掃黑目標。

陳男雖然穿著簡單運動外套，但180公分的身高，外型帥氣相當顯眼，談到黑道幫派時，他話匣子打開要員警猜猜自己是哪一個幫派，還給出關鍵線索「現在最出名的」，但聽到弘仁會、明仁會的答案，他嗤之以鼻亮出身分「我是靜安會的！」說自己幫派「正派經營」，不會旁門左道擄人勒贖、收帳不會黑吃黑等。

據了解，靜安會業務一環包括東區酒店、夜店圍事，陳男是靜安會旗下酒店經紀的頭頭，但為了賺錢他還斜槓賣藥，陳男會借用堂口或友人客廳，帶著包裝機器四處輾轉防止警方查緝，等於是「流浪工廠」。接單才會開工，一批毒咖啡包製作好後，陳男不開車而是乘坐UBER交貨，以防警方追蹤。

警政署從今年3月竹聯幫仁堂明仁會在大直萬豪酒店席開85桌，外加請來170位旗袍辣妹招待，作風太過高調盯上該會，誓言滅會且下令全國同步大掃黑，而日前弘仁會當鋪槍擊案再度震驚社會，警方已將2會納入目標大規模掃蕩，台北市執行11天靖城專案，警方鐵腕執法雷厲風行，據傳，下一個被鎖定的黑幫就是號稱最神秘、實力最堅強的「靜安會」。

延伸閱讀

▸ 解密靜安會2／黑幫堂口年輕化25歲成組長 想入會須有這3條件

▸ 黃金大咖挺進1／童子賢吳東亮都來生策會當理事 科技金融董座提前卡位是因它

▸ 影后新挑戰1／鄭秀文搭檔劉冠廷再現白蛇傳！ 攜手《孤味》導演奇幻變裝