豐滿妹拐暗房做臉　12男客「簽下去」慘了

圖文／鏡週刊

台中1名朱姓女子被控經營「剝皮美容店」，旗下美容師透過交友軟體釣來想把妹的男子，到昏暗的密室做臉，再以加入會員有優惠為餌，誘使對方簽下3萬到12萬元的貸款契約，其中12名男客不滿被騙，告朱詐欺，卻不起訴，朱還反過頭告他們誣告、恐嚇取財，追殺到底！律師及消保官提醒，密室內的行為很難舉證，消費者簽名之前，一定要看仔細，事後反悔恐怕無濟於事。

本刊調查，這12名敗訴的消費者，從2019年開始，陸續與朱女對簿公堂，期間有個彰化的黃姓議員候選人，為這群消費者出頭，糾眾到朱的美容院前拉布條抗議、開記者會，因此朱一獲不起訴，立刻告黃恐嚇取財，並主張這些消費者都是同謀，一併提告。

▼多名男客遭台中剝皮美容店坑殺，他們組成自救會，對業者提告。



當初是怎麼落入圈套？C先生告訴本刊，他是透過交友軟體「緣圈」，認識一個暱稱「靈兒」的年輕妹妹，對方長相甜美、身材豐滿，二人聊了半小時後，靈兒表示她是美容師，請C先生「探班」

當天下午，C先生依約前往台中一中街某間裝潢典雅的美容工作室，為他服務的果然是靈兒，在昏暗的密室中，做臉做到一半，靈兒突然彎腰在C先生耳際輕語並拜託他加入會員，幫忙衝業績。

▼男客Ｃ先生簽名後，才發現所謂的「會員資料」竟然是貸款契約。



C先生告訴本刊，當時燈光昏暗，靈兒拿著一份表格，還刻意用墊板夾子遮住表頭，所以他不知道所謂的「會員資料」竟是向融資公司分期貸款的契約，他報上身分證字號、住址、姓名，靈兒代填，最後才讓他簽名。

▼美容師刻意用墊板夾遮住表頭，讓不知情的男客簽名。



後來C先生才得知，該契約的期限是2年，每個月5千元，總共是12萬元，可以分期付款，但得支付利息。他聽完嚇得跳下美容床，並大聲抗議，於是店裡的幹部出面斡旋，最後C先生為了脫困，只好買下一組3萬元的保養品。

類似糾紛層出不窮，李學鏞強調，《刑法》上很難定罪，因成年人必須為自己的簽名負責，要簽署任何文件，都必須看清楚，不能後悔了再說人家詐欺，而且這些上當的男子都不是為了變美而上美容店，被剝皮坑錢，恐怕自己也得檢討。



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