自小客遇警攔查急踩油門！市區狂飆猛撞3車　驚險畫面曝光

▲駕駛高速撞上路邊汽機車後被就地逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市保大員警今(27日)凌晨巡邏時，發現一部可疑車輛，要求駕駛下車接受盤查，未料，該車加速逃逸，過程中因車速過快，衝撞上路邊的3部汽機車，警方立即將車上駕駛、乘客帶出車外檢視傷勢，其中1人受傷送醫，警方隨後並在車上發現毒品愷他命。

這起事件發生在27日凌晨1點20分，保大特勤中隊警組於新興區八德二路、同愛街口巡邏時，發現有一部自小客車牌燈未亮，員警以廣播器要求車內人員下車接受盤查，未料自小客車假裝路邊停車，下秒卻迅速加速逃逸。

員警認為有異，跟在後方直追，不過該車一路逃約300公尺，行駛於新興區中山路右轉中山二路時，就因車速過快，撞上停放在路邊的2部汽車、1部機車。

▲警方在車內搜到毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方趕抵現場，立即將車上2名男子帶下車，隨後於車內發現毒品愷他命，其中一名男子於衝撞過程中嘴角受傷，救護人員到場後，將他簡單包紮後送醫檢查，另一名男子則被帶回偵辦。

車上兩名男子隨即遭到警方逮捕，在車上查獲大量毒品K他命，自小客車撞車後，田姓駕駛嘴角受傷，救護車到場之後將受傷嫌犯簡單包紮送醫，另外一名張姓乘客則被帶回派出所偵訊。

警方表示，田姓嫌犯與張姓乘客為朋友關係，兩人在前往購買宵夜時，聽見後方警車要求靠邊受檢，因車內藏有毒品，深怕遭警查緝，一時緊張緊踩油門，導致車速過快失控撞上路邊車輛。全案依違反毒品危害防制條例帶回警局製作筆錄。