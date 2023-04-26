大飛宿醉開車遭逮！酒測值0.29最終下場出爐　他道歉喊：絕不再犯

▲大飛日前因為酒駕遭逮捕。（圖／翻攝自大飛臉書）

記者陳韻如／台北報導

藝人大飛日前宿醉開車出門，結果被警方攔查，酒測值0.29g/ml明顯超標，大飛也當場被依公共危險罪移送，而他坦承犯行並表示後悔，希望未來有機會配合相關政令宣導，台北地檢署給予他1年緩起訴處分，並在緩起訴券定後繳交3萬元給公庫。檢方事後依職權送交高檢署再議，高檢署審查後，認為全案調查完備，予以駁回，大飛緩起訴確定。

大飛(吳志慶)10年前還在念書時，就開始在綜藝節目《大學生了沒》擔任來賓班底，曾與藝人果凍姊姊楊晨熙交往並求婚成功，最後卻以分手收場，近年來大飛曾參與多部電影戲劇演出，當完兵後更自費創作多首單曲銷售。

2月間，大飛曾在節目《小明星大跟班》上透露，因為和前女友吵架，心情很不好就跟朋友約出去喝酒，「隔天早上我一起來，就看到我爸媽跟我哥，他們說我在急診室，我聽他們講，我樓梯只走了4階就噴出去，我整個臉是倒在血裡，半邊臉全碎掉。」大飛因此丟了《大學生了沒》的代班主持機會，讓他懊悔不已，但是「因為感情上的劇變，我又開始喝了，嚴重到後來我是不喝就沒辦法睡著」。

據了解，大飛被逮到酒駕是發生在3月底時，他前一晚在Barcode夜店幫友人慶生，喝了不少酒後回家，隔天醒來宿醉，卻仍開車出門，在台北市萬大路上遭警方攔查，警方聞到酒氣進行酒測，發現數值超標達0.29g/ml，將他依現行犯移送法辦。

大飛坦承前晚喝太多，對自己觸犯法律感到十分後悔，允諾願意日後如有需要他協助政令宣導，他都會配合，檢察官考量他坦承犯行，依公共危險罪給予緩起起訴處分，處分期間1年，並要在限時內繳庫3萬元。檢方後續依職權送交高檢署再議。經高檢署審查後，認為地檢署偵查過程核無不法，亦無違論理法則、經驗法則，故再議予以駁回。

此外，大飛事後也發出聲明，「對於自己做的不良示範我非常抱歉，也非常內疚，我真的沒想到前一晚跟朋友聚會喝酒，睡到中午起來，下午去運動的時候酒都還沒退，我以後會更小心，不是自己覺得沒有宿醉就代表可以開車，大家也要注意，喝完酒不是睡一覺就好了，還是有可能會造成酒駕。我會接受一切法律的制裁，記取教訓，絕對不再犯。」