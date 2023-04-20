　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院通過證交法修法　限縮獨董權限

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為期公司落實審計委員會監督職能，兼顧股東權益保障及公司穩定經營、避免審計委員會無法召開時影響公司財務業務運作，金管員會研擬修正《證券交易法》相關規定，也俗稱「光洋科條款」，大大限縮獨董權限。

金管會指出，基於對董事提起訴訟、召集股東會及董事為自己與公司交易時之代表，攸關公司重要事項，應透過審計委員會合議方式充分討論以為周延，爰規範前揭事項應以審計委員會合議為之。

考量公司可能有正當理由致審計委員會無法召開情事，為避免對公司營運造成影響，爰增訂應送交審計委員會決議事項，應以全體董事特別決議行之，另審計委員會之獨立董事成員基於審計委員會成員之身分，對於財務報告事項仍應出具同意之意見，並為敦促公司落實公司治理之行政管理目的，增訂相關處罰之規定。

針對此次修法，金管會證券期貨局副局長高晶萍表示，2大重點，落實審計委員會監督職能，金管會2005年修正《證交法》，引進獨立董事和審議委員會，要求獨董成立審計委員會取代監察人，分階段推動上市櫃公司設置，截至2021年，上市櫃公司已經全面落實。

高晶萍指出，但制度實施發生一些問題，個別獨董有發生濫權，例如分別召開股東會，導致股東會鬧雙胞，影響公司正常營運，也影響到股東權行使，有檢討空間。在廣徵各界意見後，針對3大情況，如對自家董事提起訴訟、股東會召集權、董事為自己與交易代表，由原本可以由獨董單獨行使職權，改成由審議委員會合議執行。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
淡水死亡惡火！勇消曝奪命3原因　竟與大雷雨有關
大谷翔平爸媽開出「媳婦條件」！　不能是這職業
17歲槍手狂掃42槍後「搭小黃走」　運將目擊腳軟
《女兵》男星遭控毆女友！　「她嘴唇流血是嘴唇乾」
前JKF女郎「中空裝」出庭！　母幫腔：不是約砲
快訊／桃園市保大搜出毒品　4警遭開鍘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外媒稱聲量不及韓國瑜　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

拜訪星國公私部門談國家走向　侯友宜：一起面對內政與外部挑戰

徐巧芯獻上「親筆信」衝黨員投票！　提3政見：要投就投最強的

政院通過證交法修法　限縮獨董權限

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

台電、中油111年度轉盈為虧　總預算賸餘3464億

擴大政務人員任用挨批　行政院：比例僅7％怎麼會摧毀文官體系？

上月才帶隊嗆蔡英文！美逮捕2陸特工　在紐約運作中國秘密警察局

快訊／「堅偉大戰」王世堅贏了　民調41.97％勝過何志偉39.7％

綠桃園第4選區范綱祥初選勝出　余宛如嘆：是我努力不夠

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

外媒稱聲量不及韓國瑜　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

拜訪星國公私部門談國家走向　侯友宜：一起面對內政與外部挑戰

徐巧芯獻上「親筆信」衝黨員投票！　提3政見：要投就投最強的

政院通過證交法修法　限縮獨董權限

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

台電、中油111年度轉盈為虧　總預算賸餘3464億

擴大政務人員任用挨批　行政院：比例僅7％怎麼會摧毀文官體系？

上月才帶隊嗆蔡英文！美逮捕2陸特工　在紐約運作中國秘密警察局

快訊／「堅偉大戰」王世堅贏了　民調41.97％勝過何志偉39.7％

綠桃園第4選區范綱祥初選勝出　余宛如嘆：是我努力不夠

VICTON不再續約！　「3成員合約到期」：希望大家不變地支持與喜愛

台積電首季獲利突破2000億年增2.1%　優於預期

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

花蓮垃圾去處！台泥氣化爐7月試運轉　每日最高可處理200噸

又一空手道神雕俠侶！谷筱霜攜吳峻維爭亞運奪牌圓買房夢

台積電上漲3元收513　台股下跌62點險守15700

外媒稱聲量不及韓國瑜　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

政治熱門新聞

民進黨「堅偉大戰」民調出爐　王世堅贏了

余宛如出局　范綱祥初選勝出將對戰萬美玲

侯友宜今參訪行程曝光！　隨行人員「有這2人」疑為2024整軍

于美人今宣布選立委！　民眾黨內部回應了

直擊／侯友宜搭經濟艙赴星國　不走貴賓通道、排隊登機展親民面

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

初選民調落敗？費鴻泰稱只有神仙知道　「我們比非常滿意還滿意」

費芯大戰電話民調落幕　李正皓搶先爆「這人」落敗

直擊／「堅偉大戰」最快今出爐　何志偉快閃立院

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

民眾黨再攻下一縣市！金門縣長陳福海掛民眾黨籍

快訊／代表民眾黨？　于美人明宣布「投入中正萬華立委選舉」

郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

當選總統首做3事　柯文哲這樣說

更多熱門

相關新聞

Apple Card美國起跑　金管會：來台落地要遵循銀行法規定

Apple Card美國起跑　金管會：來台落地要遵循銀行法規定

蘋果（Apple）與高盛銀行（Goldman Sachs）在美國合作推出Apple Card儲蓄帳戶，年利率可達4.15％，新興金融科技來襲，如果來台灣要因應？金管會主委黃天牧今（19）日表示，會盡快了解，在台落地就要遵循銀行法規定，「同樣的活動、同樣的風險、同樣的規定，一定要一致性管理。」

台股衝萬六　金管會：外資加碼助攻

台股衝萬六　金管會：外資加碼助攻

金融業導入ChatGPT　金管會：要納入金檢

金融業導入ChatGPT　金管會：要納入金檢

國銀分行據點逾10年新低！　去年核准11家僅1家開業

國銀分行據點逾10年新低！　去年核准11家僅1家開業

上市櫃大陸投資「匯回破千億」　金額創史上新高！

上市櫃大陸投資「匯回破千億」　金額創史上新高！

關鍵字：

金管會證券交易法獨立董事

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／當街掃射42多槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面