政院通過證交法修法　限縮獨董權限

▲行政院。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

為期公司落實審計委員會監督職能，兼顧股東權益保障及公司穩定經營、避免審計委員會無法召開時影響公司財務業務運作，金管員會研擬修正《證券交易法》相關規定，也俗稱「光洋科條款」，大大限縮獨董權限。

金管會指出，基於對董事提起訴訟、召集股東會及董事為自己與公司交易時之代表，攸關公司重要事項，應透過審計委員會合議方式充分討論以為周延，爰規範前揭事項應以審計委員會合議為之。

考量公司可能有正當理由致審計委員會無法召開情事，為避免對公司營運造成影響，爰增訂應送交審計委員會決議事項，應以全體董事特別決議行之，另審計委員會之獨立董事成員基於審計委員會成員之身分，對於財務報告事項仍應出具同意之意見，並為敦促公司落實公司治理之行政管理目的，增訂相關處罰之規定。

針對此次修法，金管會證券期貨局副局長高晶萍表示，2大重點，落實審計委員會監督職能，金管會2005年修正《證交法》，引進獨立董事和審議委員會，要求獨董成立審計委員會取代監察人，分階段推動上市櫃公司設置，截至2021年，上市櫃公司已經全面落實。

高晶萍指出，但制度實施發生一些問題，個別獨董有發生濫權，例如分別召開股東會，導致股東會鬧雙胞，影響公司正常營運，也影響到股東權行使，有檢討空間。在廣徵各界意見後，針對3大情況，如對自家董事提起訴訟、股東會召集權、董事為自己與交易代表，由原本可以由獨董單獨行使職權，改成由審議委員會合議執行。