美籍教授康豹醉心「台灣王爺信仰」接地氣　獲頒教育部學術獎

記者楊惠琪／台北報導

教育部今（17）日舉行第26屆國家講座主持人、第5屆國家產學大師獎暨第66屆學術獎頒獎典禮。學術獎得主、62歲的中研院近代史研究所研究康豹，是美國籍猶太人，來台32年，專攻台灣民間信仰，是研究王爺信仰的專家，也是台灣女婿，還相當接地氣，最愛喝台啤，國台語都通，更將台灣民間宗教的玄奧帶進國際學術殿堂。

▲中研院近代史研究所特聘研究員康豹獲頒學術獎。（圖／記者楊惠琪攝）

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教育部今頒獎給5位國家講座主持人、2位國家產學大師獎及14位學術獎獲獎人。頒獎典禮由總統蔡英文及行政院長陳建仁擔任頒獎人。

康豹為美國普林斯頓大學東亞系博士，曾在中正大學與中央大學擔任副教授和教授，現為中央研究院近代史研究所特聘研究員，主要研究近代中國和台灣的宗教社會史。

康豹說，就讀耶魯大學期間，就迷上中國史，開始學中文，詩人鄭愁予是他的老師之一，他的中文名字康豹，還是鄭愁予取名。他笑說，他的名字Paul R. Katz，原本要叫康保羅，他覺得不中不西，因而請鄭愁予幫他取個「精彩一點」的中文名，因而取名「康豹」。

康豹說，民國73年來台灣學中文，台灣的大學生帶他到鹿港、屏東，看到很多廟宇與宗教慶典，祭拜王爺、媽祖、燒王船等，被台灣民間信仰豐沛的生命力吸引，也開啟他對屏東王爺信仰的研究。

康豹說，從事台灣宗教研究，也充分感受濃濃的人情味，像是在南部問路，民眾不但會告訴你怎麼走，還會騎車載你去，甚至請你吃飯、喝酒，常常白天跑田野，晚上就到林邊吃海鮮、喝啤酒，跟居民搏感情，「台語也越講越輪轉」，甚至還有道士要收他為徒，傳授他怎麼畫符念咒、爬刀梯，考量研究者角色，加上女朋友說如果當道士，「我們感情就吹了」，就沒拜師成功。

康豹說，對外籍學者和學生來說，台灣是最適合做文化研究的地方，學術自由、網路圖書資源豐富，過去國外很多人會到中國或香港等地研究，受到疫情和其他因素，紛紛轉往台灣，吸引越來越多人來進行學術研究，這就是台灣的軟實力，得獎感言最想說的就是「台灣真好」。

教育部表示，「國家講座主持人獎」累計遴選出162位國家講座主持人，是教育部最高學術暨教學獎項，提供每位獲獎者3年合計600萬元的獎助經費。「國家產學大師獎」累計16人獲獎，為終身榮耀，獲獎人每人獲頒獎金90萬元。「學術獎」是我國歷史最悠久的學術獎項，累計470人獲獎，獲獎人每人獲頒獎金90萬元。