褲綁「善良ㄉ體質」！警一摸感覺怪怪　打開驚見海洛因…他臉綠了





▲鄭姓男子褲綁「善良ㄉ體質」，裡頭卻裝大量毒品，顯得格外諷刺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南第二分局民權所2名員警14日晚間執行巡邏勤務，行經金華路與民族路口時，以警用電腦查詢前方停等紅燈的轎車，竟意外發現車主遭通緝，遂上前盤查，並當場將人逮捕帶回，沒想到警方在搜身時，又意外從他褲子內發現藏有毒品的白布袋，且該白布袋上還寫著「善良ㄉ體質」，與裡頭的毒品相比，顯得格外諷刺。全案調查後依毒品危害防制條例，併同通緝案件解送台南地檢署歸案，並將溯源追查毒品來源及用途。

這起案件發生在14日晚間6時45分，民權所兩名陳姓員警在執行巡邏勤務，而兩人行經金華路與民族路口時，便拿起警用電腦查詢前方停等紅燈的轎車，意外發現車主鄭姓男子遭到通緝，於是立刻上前盤查，確認鄭男在當天下午才剛被通緝，便立刻將鄭男逮捕帶回。

原本相當配合的鄭男，卻在警方準備搜身時神色驟變，警方察覺異狀隨即拍搜其褲子發現內有袋狀物，並立刻要求鄭男解開褲子拉鍊，果然發現一包印有「善良ㄉ體質」的白布袋以細繩綁繫於拉鍊上，而打開一看，裡面竟裝有數十包毒品，經清點後確認裡面共有第一級毒品海洛因9包2.04公克、第二級毒品安非他命10包23.16公克及吸食器1組。

警方訊後隨即將鄭男依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦，通緝部分也依法解送歸案，而後續也將持續調查毒品來源及用途。

第二分局表示，員警執勤中詳予注意可疑人車進而盤檢查獲通緝逃犯，且落實犯嫌搜身檢查進而起獲大量毒品送辦之優異表現可圈可點；也宣示安居緝毒專案為當前重點工作，將持續以集中查緝、強力壓制之各項勤務作為，全面打擊毒品犯罪及掃蕩供毒藥頭，以斷絕毒品供給，讓臺南市治安更加穩定，相關案件將持續向上溯源追查來源及用途，全力掃除斷絕毒品犯罪。