真夭壽！巨量強酸竟倒「苗栗露營區」　檢溯溪揪真凶

▲苗栗三灣拾玖k露營區（圖）驚傳遭惡意傾倒有毒廢液在另一側土地，地主兒子淪共犯被起訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為避免生態遭破壞，環保署對於強酸廢液處理訂有一套再利用機制，規定回收業者必須依程序層層加工，混入大量鐵礦砂、鹽酸或雙氧水，以製成無毒的氯化鐵、氯化鈣及淤泥。

環保署更要求業者提供曳引車輛載運廢液的過磅單，以追蹤有毒物流向，業者還需逐筆申報經再利用程序產出的氯化鈣等物銷往何處，與加工製程所耗費的鐵礦砂或雙氧水等數量和購買憑證，確保有毒廢液不被任意傾倒、處理。

▲台中地檢署接獲民眾檢舉有人惡意傾倒廢液，旋即指派檢察官陳祥薇（右1）指揮警方率隊溯溪追查元凶。

然而，專案小組查出，林韋吉為了瞞天過海，竟利用人頭開立多家公司進行循環交易作假帳，不僅在過磅單動手腳，以廢液加工後再利用的轉售名義，半路偷偷將廢液委由包商載去溪畔傾倒，並在帳目上的銷售細目作假，環保署全被蒙在鼓裡，幸好被檢警識破。

▲芫吉公司透過掮客雇用怪手在特定土地開挖多個大型坑洞，再將廢液惡意傾倒，嚴重破壞生態。

更誇張的是，林韋吉甚至未依環保署制訂的再利用程序規定，添加鐵礦砂等物至廢液，僅依電腦推估出比例，向環保署申報使用多少鐵礦砂等物，讓審查機制流於形式，由於這部分涉及違反《商業會計法》，檢方已經另行分案擴大調查。

檢警還查出，緊鄰中港溪畔的拾玖k露營區業者竟和這群人勾結，地主兒子見有利可圖，居然暗中出資50萬元合夥買曳引車，准許對方在營區另一側挖洞、違法傾倒有毒廢液，並向施姓包商收取每車廢液1萬2千元費用，來此享受大自然風光的露營客均渾然不知，幸好檢方帶隊率領警方一路溯溪追查汙染源頭，才一舉破獲該集團，避免汙染範圍擴大。

▲▼檢警發現不肖集團在溪畔圈地，架起圍籬掩人耳目，再開挖坑洞（圖），伺機利用暗管將廢液強排入坑洞，汙染地下水。

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