新北知名私校「黑暗榮耀」　女學生遭霸凌潑熱水反擊

▲小喬長期忍受阿鎮的言語霸凌，直到日前情緒爆發，拿熱水朝阿鎮臉部潑灑。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

由知名韓國女星宋慧喬主演、有關校園霸凌的韓劇《黑暗榮耀》近期在台熱播，但沒想到國內也發生翻版。就讀新北市某知名私立中學三年級的女同學小喬（化名）長期受到男同學阿鎮（化名）言語霸凌，校方疑似冷處理，直到3月初，小喬終於忍受不了，在午休時間拿熱水朝阿鎮臉上猛潑，該校園霸凌案才曝光。

據了解，小喬與阿鎮就讀的這間私立高中是以籃球聞名，他們兩人在二年級課業結束後，經分發而成為同班同學，阿鎮個性較為活潑、外向，與小喬感情不錯，起初2人不管在課業上、生活上均無話不聊，但偶然發生一次誤會導致2人關係急轉直下，阿鎮卻還是常在言語上揶揄小喬。

久而久之阿鎮對於欺負小喬一事似乎習以為常且不以為意，但沒想到他的言語和行為早已對小已造成心理傷害，小喬曾多次向導師反應，透過師長們溝通協調後，表面上雖然達成和解，其實在雙方心裡都埋下不定時炸彈，平時2人在校內還能和平相處，但卻無法恢復往日的同窗情誼。

▲小喬長期遭受阿鎮言語霸凌，多次向校方反映，卻未能得到有效的解決。

本月初，學校中午午休時間，同學們用餐後，阿鎮與一名男同學正聊得起勁，一旁的小喬突然提出自己的看法，阿鎮認為小喬無故插話，引起他極大不滿，隨即開口就向小喬嗆聲「關你屁事！插什麼話」並向小喬的座位踹了一腳。阿鎮見小喬沒反應後，就繼續與男同學聊天。

但阿鎮這一連串的行為，讓之前就遭受言語霸凌的小喬當場理智線斷裂，走出教室後，用保麗龍免洗杯裝滿熱水，回到座位上就朝阿鎮頭部猛潑，當下阿鎮痛得哇哇大叫，小喬也當場傻站在原地，其他同學連忙通知導師，將遭燙傷的阿鎮先送往保健室，發現無法處理後即撥打119協助送醫，並通知警方處理。

經調查，該起事件並非單次偶發事件，2人之前就曾有摩擦，案發時，阿鎮經就醫檢查後，在臉部有1至2度灼傷，當下並未提出告訴，但經過一周之後，阿鎮在家人陪同下，前往警局提出傷害告訴。

新北市教育局表示，校方在事發時立即將學生送醫、通知家長，並依規定完成校安通報，已督請學校持續加強宣導有關同儕良性互動觀念，如有意見相左時，可請師長協助處理，並藉由親師合作，共同營造友善安全的校園環境。

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