肉身還利息！人妻慘遭拍性愛片　結局逆轉…債主竟反賠90萬

▲已婚酒店妹向酒客借前，並肉身償還利息，丈夫知情後怒對酒客提告求償。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

一名已婚越南籍女子在酒店上班，但卻因娘家急需用錢，因此向酒客借了15萬元，雙方並約定每月發生性行為3次作為利息。未料，酒客卻偷偷拍下兩人性愛畫面，以此威脅已經還清債務的女子繼續與他發生性行為，直到女子丈夫發現後，全案才因此曝光。法官審理後，判酒客須賠償女子丈夫90萬元。全案可上訴。

女子丈夫主張，他與女子結婚後育有兩名子女，而女子於2019年開始在酒店上班，因而結識酒客，但兩人卻於同年10月下旬開始發生性行為。直到2021年8月間，女子因娘家急需用錢，而開口向酒客借款15萬元，但酒客卻要求女子，每月的10日、20日、30日與他發生性行為作為利息。

女子丈夫指控，酒客在與妻子發生性行為時，竟偷偷拍下兩人的性愛影片，事後竟還以此逼迫已還清借款的女子，繼續與他發生性行為。後來妻子忍無可忍，才親口向他坦承此事，讓他當場崩潰，認為酒客侵害他配偶權，憤而提告求償。

對此，酒客喊冤，自己並不知道女子已婚，且他還曾經要求確認女子身分證，但女子卻只拿出健保卡給他看，因此他根本不知道女子是有配偶之人，且是小花自己主動說要跟他回家發生性行為，還稱他「老公」，甚至提出交往的要求，更何況女子1個月內還有10幾天都在他的住處過夜，若是有夫之婦怎可能如此。

酒客還稱，女子丈夫明知且同意女子在酒店上班，容忍女子與酒客在外過夜，他認為，自己與其他酒客對女子產生愛戀之心，進而在外過夜發生性行為，應該也都在女子丈夫的容許範圍內，他不認為自己有侵害到對方配偶權。

法官審理時勘驗女子與酒客對話，發現兩人確實有親密對話及合照，認為女子確實不是在非自願的情況下與酒客發生性行為，不過女子事後有與酒客坦承已婚身分，但酒客卻仍持續與她發生性行為，法官因此認定他侵害女子丈夫的配偶權，判他須賠償對方90萬元。全案可上訴。