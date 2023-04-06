失蹤前一周才分手！靜宜女大生甩前男友　請友傳話：我要出國了

▲林女29日上午備監視器畫面拍下，一身輕裝走向學校。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、游瓊華、莊智勝／台中報導

就讀台中靜宜大學二年級的林姓女大生自3月29日失聯至今已是第9天，警方追查最新案情顯示，林女目前已入境緬甸仰光，目前尚無法排除有人蛇集團介入的可能。警方下午也傳喚林女前男友到案，他表示2人因經濟因素已於案發前一個多禮拜由林女提出分手，後有透過共同友人知悉林女出國，但不知道她失聯、失蹤，對此感到相當震驚，也希望林女能盡快報個平安、安全歸來。

警方調閱監視器，發現林女最後身影於3月29日上午8時31分出現在台灣大道、英才路口，當時林女身穿黑衣，揹著輕便後背包，步行穿越斑馬線，從宿舍前往學校，此後監視器就未再拍到林女身影。

警方追查林女手機門號，赫然發現她的手機竟是前男友李男在使用，而林女則又向通訊行申請另支門號，還是在出境前幾天才辦；且家屬曾連絡房東到租屋處尋人，開門才發現已人去樓空，種種跡象都相當可疑。

據悉，李男有詐欺前科，平時以打零工維生；而林女是桃園人，南下台中就讀大學，並與李男交往同居，約在案發前一個多禮拜才與李分手，2人分手原因係因李男經濟狀況不穩，林女決定離開，但李仍有意復合，時常向共同友人追問林女下落；林女得知後，便透過高中友人傳話，表示她要出國，一切平安，李這才得知前女友出境。

在家屬遍尋不著女兒，循線聯繫上李男時，他才知道林女失蹤，當下十分震驚，由於擔心可能遭人蛇集團騙出國，因此2日當天李男與林女家屬一起到派出所報案協尋。李男今(6日)警詢時情緒十分憂心，希望林女能早日平安回家。