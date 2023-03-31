新員工做3小時喊累：之前在冷氣房接電話薪水5萬！　老闆一問傻眼

▲員工做3小時嫌累，讓老闆無奈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

疫情肆虐3年來影響不少人生計，不過有餐飲業的老闆認為，「後疫情時代似乎沒有任何改變」，並稱有一名員工來應徵，才做3小時就喊累，一問之下才知道，他的前一份工作是詐騙集團。

該名業者在臉書社團「台中南區東區大小事」發文表示，這2年來大家把生意慘淡、缺工都歸咎於疫情，但他發現即使進入後疫情時代，生意差的還是差，找不到員工的還是找不到。

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原PO表示，他前後應徵了數10位員工，其中讓他最印象深刻的是，有一位32歲的員工才來上班3小時就喊累不做了，抱怨稱「要站整天還要學擀麵皮，我之前的工作都是做在冷氣房接電話就好了，隨便都有4-5萬，你們這樣才3萬6」。

原PO詢問，為何不繼續做上一份工作，該員工竟回「詐欺現在不好做了啊」，讓他無奈說，「搞不懂現在的年輕人在想什麼」，「人口老化加上年輕人想法新穎，只能說『老恢啊』的我跟不上」。

▲老闆發文。（圖／翻攝自Facebook／記者新聞網）



「記者新聞網」將該則貼文轉發，吸引網友湧入回應，「應該柬埔寨回來的小孩...讓他自生自滅了」、「都32還這樣」、「肯做的有點年紀老闆嫌太老，太年輕的還嫌你老闆工資低，難怪大嘆找不到人」、「這要感謝教改啊」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／記者新聞網）

