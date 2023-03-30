狒狒為何不植入晶片？　六福村「曝1狀況」：過程不人道

▲狒狒腹部有結紮傷口，六福村才判定是自家園區的。（圖／林務局提供）



網搜小組／劉維榛報導

六福村今（30）日出面開記者會，資深總監葉忠岳先是把昨日聲明稿唸了一遍，再向大眾彎腰致歉。針對各界疑慮，葉忠岳表示，會對整個園區最高主管做懲處，至於捕捉相關事件以偵查中而婉拒回應。還有關於狒狒為何不植入晶片的問題，他則回應，捕捉每隻的話，就要做麻醉的處理，「會有比較不人道的方式」。

針對逮捕的經過，葉忠岳都以案件偵查不公開而婉拒回答，至於說到為何能確定狒狒是六福村園區所有，他表示，私人豢養或是野生狒狒，不太可能會被帶去醫院做結紮，而該隻身亡的狒狒，在腹部有開刀的結紮傷口，因此經內部釐清後，「判斷脫逃狒狒應為本園所有」。

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關於為何不對狒狒植入晶片的問題，葉忠岳回應，若主管機關需要他們做植入晶片的話，而園區也需把每隻狒狒先抓起來才能做，但是捕捉的話，就要做麻醉的處理，「會有比較不人道的方式」，希望能跟主管單位再研擬怎麼做比較適當。

另外，葉忠岳直言，除了會加強防範動物脫逃，也會藉由這次清查園區的狒狒數量，希望以科學方式來確認更為精準。最後在懲處方面，葉忠岳說，會對整個園區的最高主管做懲處。

▼六福村稍早開記者會說明。（圖／ETtoday新聞雲直播）

