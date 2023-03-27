玻璃杯插肛門！47歲男自嗨拔不出「便便被堵塞」　撐3天才求救

▲男子將玻璃杯塞進肛門。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

玩太嗨？一名47歲男子因為喝醉將玻璃杯插入肛門自娛，事後他想拿出來卻失敗，在這期間他都沒有排便，忍了3天才就醫，最後經由外科醫師手術取出。

據《每日郵報》報導，男子表示，他在3天前將玻璃杯插入肛門，最初他否認自己是有目的的插入，之後才承認他是喝醉後想自娛，而這3天他都沒排便，只有放屁沒腹脹，更沒有直腸出血。醫師在《尼泊爾醫學協會雜誌》上發文說，這名住在加德滿都的已婚男子，在試圖取出玻璃杯失敗後才尋求幫助。據了解，該病例報告沒有透露，事件發生的日期。

▲男子的Ｘ光片。（圖／翻攝尼泊爾醫學協會雜誌網站）

醫師表示，經過檢查，病患的情緒和行為模式皆正常，也沒有精神疾病史，X光片顯示，他的直腸和結腸有一個倒過來的水杯。醫師無法直接用手拉出杯子，也擔心杯子會破裂，最後只好切開男子的胃部，進行乙狀結腸切開術才成功取出杯子。

報導稱，術後5天後，該名男子又能順利排便了，他在一周後出院，2個月後的複診也沒有併發症。醫務人員指出，會發生直腸插入的男性，年齡大約在3、40歲。英國國民保健署醫師說，大多患者插入物品時通常是喝醉了，據去年數據發現，英國有400見肛門異物處理案件，這會耗費每年34萬英鎊（約新台幣1226萬元）的納稅人花費，用於治療藥物和醫護人力。

據了解，有些人會將物體放入肛門中增加性快感，對男性來說，可以刺激前列腺，但這也存在許多風險，可能會讓物體卡住，還可能導致腸道穿孔，嚴重則會致命，因為消化道中的物質會溢出到的其他身體部位造成感染；對於女性來說，可以間接刺激陰道的某些部位。英國國民保健署建議，任何玩肛門遊戲的人都應該注意安全，並使用喇叭形底座的物體，避免它在裡面迷路。

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