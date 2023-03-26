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全原運花蓮累積奪牌21金14銀16銅 　緊咬桃園暫居第二

▲▼花蓮代表隊田徑項目目前獲得21面獎牌、跆拳道14面獎牌表現相當亮眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮代表隊田徑項目目前獲得21面獎牌、跆拳道14面獎牌表現相當亮眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國原住民族運動會競賽日程進入第3天，花蓮縣重點強項田徑項目3月25日在台北田徑場點燃戰火，花蓮縣代表隊昨天獎牌數單日進帳17金11銀13銅，成績截至3月25日下午，總獎牌數51面緊咬暫居第一的桃園市，全國縣市排名第2。

花蓮代表隊25日所獲獎牌，包括田徑10金6銀5銅、跆拳道5金2銀4銅、柔道2銀1銅、少年男子組籃球項目銀牌、公開男子組槌球雙人賽2銅、青少年女子組五人制足球銅牌及傳統射箭公開混雙組對抗賽銀牌，獎牌累積數21金14銀16銅，其中田徑21面獎牌和跆拳道14面獎牌表現相當亮眼。

▲▼花蓮代表隊田徑項目目前獲得21面獎牌、跆拳道14面獎牌表現相當亮眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育處處長翁書敏和花蓮縣體育會理事長汪錦德在25日到田徑、傳統射箭、槌球、慢速壘球及跆拳道場地，為本縣代表隊選手與教練們加油打氣，並代表徐榛蔚縣長致詞勉勵與致贈加菜金，參賽選手與教練相當感謝花蓮縣政府的重視與關心。

在台北田徑場進行的田徑項目依舊是花蓮縣奪牌的大金庫，25日再由台灣最速男楊俊瀚領軍，單日豪取17金11銀13銅的成績，楊俊瀚在全國原住民族運動會公開賽男子100公尺決賽中，以10秒17摘金，平自己歷史第六佳的紀錄。

花蓮縣體育會田徑委員會主任委員曾志堅表示，感謝花蓮縣政府對田徑運動的支持，也很感謝教育處翁書敏處長與花蓮縣體會汪錦德理事長親自到場為選手加油打氣，扮演最大的支援與後盾，感謝全體教練、選手的努力下，才能有今天的好成績。

花蓮代表隊中飛越的羚羊張博雅選手在公開女子組100公尺跨欄（欄高 0.838 公尺）項目中，以13秒53成績飆下個人第一面金牌，成績也達到亞運標準（13秒55）。

▲▼花蓮代表隊田徑項目目前獲得21面獎牌、跆拳道14面獎牌表現相當亮眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲傳統射箭比賽累積3金1銀，成績相當優異。

張博雅受訪時表示，最近一次在全國青年盃田徑公開賽以超風速13秒51跑出個人最佳紀錄，雖然這次成績達到歷史個人次佳，但狀況都在穩定成長中，跟教練討論後，自己也會針對髖關節活動角度和核心肌群強化，讓跨欄時的延展時間降低，再持續進化自己的跨欄技術，期許能夠跨進13秒以內的目標。

跆拳代表隊25日再踢下5金2銀4銅戰績，本屆賽會已為本縣踢出共5金4銀5銅獎牌數。花蓮縣體育會跆拳道委員會總幹事郭庭宜提到，今年成績相當優異，很感謝基層教練用心付出，更感謝花蓮縣政府和花蓮縣體育會的長期支持與協助。

在台北市立萬芳高中進行的傳統射箭，在首日射下3面金牌後，第3日在傳統射箭公開混雙組對抗賽項目中再射下銀牌（林美玲、楊金福）；在台北體育館1樓進行的柔道賽事拿下2銀1銅，公開男子組第七級賴皓文銀牌、青少年男子組第七級江蔡鎮宇銀牌、青少年女子組第六級曾欣慈銅牌；少年男子組籃球團體賽在台北市立南港國小榮獲銀牌；拿下銅牌的有青少年女子組五人制足球團體賽、公開女子組槌球雙人賽-余淑惠／許玫珍、公開男子組槌球雙人賽-胡智偉／許俊枰，花蓮縣代表隊展現傲人的鬥志與實力，各賽事成績皆相當優異。
 

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