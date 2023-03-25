　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「媽媽快醒來」夫淚崩：整個家垮了

▲彰化張姓婦人車禍命危。（圖／ETtoday資料照 十方行善團提供）

▲彰化張姓婦人車禍命危。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路9日傍晚吳姓男疑似毒駕失控衝撞７輛汽機輛機車棄車逃逸，造成 6人受傷送醫，其中44歲的張姓婦人命危，至今仍昏迷躺在加護病房，2名幼子還不斷的哭喊，「媽媽請您趕快醒來」，在外地工作的鍾姓丈夫，為了照顧重傷妻及幼子，生活整個大崩潰，工作也沒了，淚崩「家都垮了，不知道該怎麼辦」。

▲張婦丈夫哭喊要妻子趕快醒來。（圖／民眾提供）

▲張婦丈夫哭喊要妻子趕快醒來。（圖／民眾提供）

回到車禍發生時，吳姓男子開車行經彰化市金馬路2段，突然失控先追撞2輛轎車、1輛機車，又在東谷路口追撞3輛機車，造成機車騎士連人翻車倒地，吳男又3度撞擊撞上停在路旁的轎車才停住，連輪胎也被撞飛，6人送醫、其中張婦重傷昏迷至今。

▲彰化張姓婦人車禍命危。（圖／ETtoday資料照 十方行善團提供）

▲遺毒駕男追撞7輛汽機車棄車逃逸。（圖／ETtoday資料照）

車禍至今已經過了10多天，張婦仍躺在加護病房，鍾男也曾因發生車禍，雖然領有身障證明，但為了支撐這個家，經常在外地奔波，仍從事工程相關工作，雖然與妻子及2名幼子分隔兩地，但只要有休假日一定返家共享天倫之樂。

▲張婦丈夫哭喊要妻子趕快醒來。（圖／民眾提供）

▲張婦兩幼子哭喊要媽媽趕快醒來。（圖／民眾提供）

如今一場車禍，他不僅工作也落空，分身照顧家裡兩老，父兼母職， 照顧小孩、還得到醫院探視與死神拔河的妻子，經濟困頓的他們，就不知道未來的日子要怎麼過，但他也不忘對愛妻喊話「加油，要趕快好起來」、兩個幼子也請爸爸錄音給媽媽聽「媽媽，我們愛你，請你好起來回到我們身邊」。

▲彰化張姓婦人車禍命危。（圖／ETtoday資料照 十方行善團提供）

▲遺毒駕男追撞7輛汽機車棄車逃逸。（圖／ETtoday資料照）

日前彰化市長林世賢前往探視，先捐急難救助金還不忘叮嚀要鍾男先申請急難救助、中低收入戶，十方功德行善團團長陳永聰得知後，今天也前往捐贈10萬元善款幫助這個家庭，並希望能藉此拋磚引玉，讓大家都能一起來幫助鍾姓民眾一家人，今天有民眾得知後要捐款，彰化警分局也主動協助。

當時吳男在闖禍後逃逸，跑了1200公尺後才被警方制伏，警方從他車內起出毒品與吸食器。警方在吳男座車上，起出毒品與吸食器疑似毒駕釀禍，警詢後被依公共危險罪嫌、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，吳男以20萬元交保，讓得知的民眾及員警氣得大喊「真的無法置信」。

▲彰化張姓婦人車禍命危。（圖／ETtoday資料照 十方行善團提供）

▲十方行善團長陳永聰前往捐助10萬元。（圖／ETtoday資料照）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
YTR入住鬧鬼飯店！　「睡一半感覺有人」詭異現象嚇爆網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中教官霸凌害高中生慘死！　畢業生爆料：聯手主任扣畢業證書

婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「媽媽快醒來」夫淚崩：整個家垮了

快訊／畫面曝！台中轎車失控撞倒路燈衝對向…車頭全爛9人送醫

快訊／台南東區崇德15街民宅火警　消防人員全力搶救

快訊／台南東區「五村燕餃」猛烈燃燒　消防射水搶救中

任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲押4匪

偽造檢測合格排氣管貼紙流竄市面　騎士改管貪小便宜恐挨罰3萬

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

黑幫夫人互嗆引爆竹聯內戰！明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

最新影像曝！狒狒路邊竄出速度快到模糊　下午新屋埔頂國小現蹤

美國爆「大規模真菌感染」！菌株抗藥致命性高1／3病患90天內亡

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

台中教官霸凌害高中生慘死！　畢業生爆料：聯手主任扣畢業證書

婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「媽媽快醒來」夫淚崩：整個家垮了

快訊／畫面曝！台中轎車失控撞倒路燈衝對向…車頭全爛9人送醫

快訊／台南東區崇德15街民宅火警　消防人員全力搶救

快訊／台南東區「五村燕餃」猛烈燃燒　消防射水搶救中

任教4個月被解聘！送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲押4匪

偽造檢測合格排氣管貼紙流竄市面　騎士改管貪小便宜恐挨罰3萬

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

黑幫夫人互嗆引爆竹聯內戰！明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

大陸「1000N連續旋轉爆震發動機」試車成功　可作商業火箭動力

她貸款375萬斗內直播主「意外身亡」！子女背債崩潰：拜託還我

泰腐《待到重逢時》麻繩CP五月首度登台　見面會祭豪華來賓名單

《全明星》劉心語回彰化接手魚攤！　曝心聲：這才是最開始的我

劉憶如／出口連六降　美中較勁台灣未獲利反先受害

海莉被指搞排擠「收死亡威脅」！　賽琳娜不忍開腔：希望一切停止

台中教官霸凌害高中生慘死！　畢業生爆料：聯手主任扣畢業證書

婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「媽媽快醒來」夫淚崩：整個家垮了

烏克蘭疾呼速供武器　北京想當和事佬親俄立場受質疑

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

社會熱門新聞

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

即／台南東區火警　消防射水搶救中

孝女載母超市補貨　出門就被死神盯上雙亡

師長霸凌害死高中生7人調職　生：案發後就建議

北市男噴錢加婚友社　相親39次都失敗怒告

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

即／女富商遭劫500萬大逆轉　檢扣押沒被搶走的195萬

最新影像曝！狒狒路邊竄出　下午新屋埔頂國小現蹤

高中生遭6師長逼死！校長+教官共7人調職

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

送女學生清涼「戰袍」　董事長級高中師背景曝

6師長霸凌害高中生輕生　校方竟關粉專

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

AV女優拍片「突大量血崩」！　

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

YTR入住洛杉磯鬧鬼飯店！　「睡一半詭異現象」嚇爆網

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

研發幸福嘉義米博士吳永培猝逝！享年58歲

貓肛門卡線頭！一拉15cm異形肉片捲竄狂爬

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

ITZY成員為這「台灣零食」發獨照！

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面