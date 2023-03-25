婦遭毒駕追撞昏迷！2幼子哭喊「媽媽快醒來」夫淚崩：整個家垮了

▲彰化張姓婦人車禍命危。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路9日傍晚吳姓男疑似毒駕失控衝撞７輛汽機輛機車棄車逃逸，造成 6人受傷送醫，其中44歲的張姓婦人命危，至今仍昏迷躺在加護病房，2名幼子還不斷的哭喊，「媽媽請您趕快醒來」，在外地工作的鍾姓丈夫，為了照顧重傷妻及幼子，生活整個大崩潰，工作也沒了，淚崩「家都垮了，不知道該怎麼辦」。

▲張婦丈夫哭喊要妻子趕快醒來。（圖／民眾提供）

回到車禍發生時，吳姓男子開車行經彰化市金馬路2段，突然失控先追撞2輛轎車、1輛機車，又在東谷路口追撞3輛機車，造成機車騎士連人翻車倒地，吳男又3度撞擊撞上停在路旁的轎車才停住，連輪胎也被撞飛，6人送醫、其中張婦重傷昏迷至今。

▲遺毒駕男追撞7輛汽機車棄車逃逸。（圖／ETtoday資料照）

車禍至今已經過了10多天，張婦仍躺在加護病房，鍾男也曾因發生車禍，雖然領有身障證明，但為了支撐這個家，經常在外地奔波，仍從事工程相關工作，雖然與妻子及2名幼子分隔兩地，但只要有休假日一定返家共享天倫之樂。

▲張婦兩幼子哭喊要媽媽趕快醒來。（圖／民眾提供）

如今一場車禍，他不僅工作也落空，分身照顧家裡兩老，父兼母職， 照顧小孩、還得到醫院探視與死神拔河的妻子，經濟困頓的他們，就不知道未來的日子要怎麼過，但他也不忘對愛妻喊話「加油，要趕快好起來」、兩個幼子也請爸爸錄音給媽媽聽「媽媽，我們愛你，請你好起來回到我們身邊」。

▲遺毒駕男追撞7輛汽機車棄車逃逸。（圖／ETtoday資料照）

日前彰化市長林世賢前往探視，先捐急難救助金還不忘叮嚀要鍾男先申請急難救助、中低收入戶，十方功德行善團團長陳永聰得知後，今天也前往捐贈10萬元善款幫助這個家庭，並希望能藉此拋磚引玉，讓大家都能一起來幫助鍾姓民眾一家人，今天有民眾得知後要捐款，彰化警分局也主動協助。

當時吳男在闖禍後逃逸，跑了1200公尺後才被警方制伏，警方從他車內起出毒品與吸食器。警方在吳男座車上，起出毒品與吸食器疑似毒駕釀禍，警詢後被依公共危險罪嫌、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，吳男以20萬元交保，讓得知的民眾及員警氣得大喊「真的無法置信」。

▲十方行善團長陳永聰前往捐助10萬元。（圖／ETtoday資料照）