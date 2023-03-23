六福村狒狒點名完成！不但沒少還比登記數量多1隻　園方解釋原因

▲六福村完成園內狒狒清點，結果數量比登記還多1隻。（圖／記者陳凱力翻攝）



文／中央社

東非狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，竹縣府今天表示，今天下午與林務局前往六福村實地了解飼養狀況，並檢查安全防護設施設置，沒有發現可能逃逸的漏洞。

新竹縣政府今天透過新聞稿指出，竹縣依野生動物保育法登記有案的有150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒，皆屬於財團法人莊福文教基金會（六福村動物園）飼養，今天傳出有桃園市平鎮區有狒狒遊蕩，派員會同林務局新竹林管處人員，一同至六福村動物園查察狒狒飼養狀況。

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縣府表示，由於園區狒狒飼養及活動場域面積很寬廣，狒狒不時移動，也有相關設施及遮蔽物，於清點數量有其難度，當下難以準確點數，因此園區管理人員陸續確認，並將清查的種類數量報縣府。

縣府說，同時也了解飼養場域安全防護設施狀況，在檢查後沒有發現可能逃逸的漏洞，也請園方加強園區動物的飼養管理工作。

六福村向中央社記者表示，園內靈長類共有15大類，現有327隻，其中，狒狒有2種，東非狒狒與阿拉伯狒狒，去年向政府相關單位呈報的數量各是155隻和8隻，今天實際清點確認，東非狒狒共有156隻，阿拉伯狒狒有8隻。

六福村說，由於實際數量會隨著動物的生老病死等因素而有所消長，以致實際飼養數字會跟每年呈報的數字有所差異，但基本上今天下午的清點結果沒有太大落差。

狒狒出沒桃園，牠的物種從「東非狒狒」一度被修改為「豚尾狒狒」。桃園市農業局今天傍晚表示，隨著可供辨識照片增加，專家再次鑑定後確認物種為「東非狒狒」。