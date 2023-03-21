雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

▲沈宗隆帶領新任議員與縣長張麗善合影，展現府會和諧氣氛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士告訴本刊，達德能源在雲林設廠處處碰壁，除了沈宗隆這派議員，另有一派議員也虎視眈眈，不久，即有某知名公關公司找上達德，宣稱能透過某前立委家族打通議員的關節，但達德仍認為議長派實力堅強，能與縣府溝通，而未應允。

由於達德設廠延宕，加上必須應付黑白二道勢力，公司高層擔心有人身危險，多次私下表示做完這波風力發電案，再也不做雲林的案件，過程也全被專案小組掌握。

▲雲林縣赫赫有名的縱貫線大哥林清標，被封為「幽冥教主」，曾出面協調沈宗隆與張榮味之爭。

雲林地方人士透露，沈宗隆早年靠土方及砂石生意起家，和前縣長張榮味各自雄霸一方，雖然張榮味的女兒張嘉郡選立委時，沈宗隆曾站台力挺，不過，二人早年曾是死對頭，相爭不下，雙方人馬還曾爆發槍戰，張榮味被開槍，情急之下跳水溝逃生。

後來由縱貫線大哥，被封為「幽冥教主」的林清標出面協調，二人才化干戈為玉帛，過程還被寫進1983年台灣黑幫電影《台西風雲》，該片改編林清標的故事，除了讓林聲名大噪，也讓雲林被認為「台灣黑道故鄉」印象更鮮明。

▲沈宗隆早年因案被帶至雲林地檢署偵訊，卻被7人劫走，這回他涉貪在庭訊休息時伸懶腰，院檢不敢大意，派出法警緊迫盯人。

沈宗隆過去曾因涉殺人未遂案，被帶至雲檢第二偵查庭開庭，在法警戒護下，竟被7名小弟劫走，成為全台首例，最後因為脫逃罪被判刑。他步入政壇後，透過服務和人脈在雲林奠定深厚基礎，10年前，他因毆打公務員遭判刑4個月，近來又因財產申報不實遭罰，爭議不斷。

此外，專案小組認為沈宗隆涉嫌重大，全案還可能涉及洩密，因為王雲怡及潘正綱透過LINE在搜索前夕的對話提到，「地檢署週二要約談沈議長」，不但掌握具體時間，更直接點名案情跟綠能案有關，加上沈宗隆跟鍾慶郎在搜索前曾密會，二人遭約談時又不約而同說：「手機在上個月壞掉已丟了。」且鴻捷的關鍵帳冊竟不翼而飛，是否有人提前走漏風聲？有待檢方進一步查明。

由於全案攸關綠能產業發展，惟有檢調雷厲風行掃蕩，才能徹底杜絕綠能蟑螂橫行，還給全民公道。

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