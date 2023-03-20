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BLINK塞爆夜市「增1.8億產值」　還有大咖要來？陳其邁話中有話

▲BLACKPINK演唱會第二天。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK在高雄開2場演唱會，引起全台追星狂潮。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK連日於高雄世運主場館開唱，引起全台追星旋風，9萬張門票一開賣就秒售罄。高雄市經發局推出「加食延暢」對接演唱經濟，加上商圈夜市券發威，總計至少帶來1.8億元產值。未來是否還有更多重量級天團要來開演唱會？市長陳其邁語帶保留：「怕別人會眼紅，要保留一點。」

BLACKPINK出道8年，創造許多神曲，像是《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《How You Like That》等等，就算不是粉絲「BLINK」，都能跟著哼上兩句。這次一連在高雄舉辦2場演唱會，吸引世界各地歌迷湧入高雄追星，像是高雄捷運2天運量就突破50萬人次，首日運量更超越2023跨年。

▲▼BLACKPINK演唱會後散場，高雄捷運大批人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼BLACKPINK演唱會後散場，高雄捷運大批人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼BLACKPINK演唱會後散場，高雄捷運大批人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲六合夜市已許久不見滿滿的人潮。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

此外，周邊演唱經濟也是不容小覷，不僅各大飯店旅宿早早就被訂滿，就連六合夜市也重現過往人潮，個攤商都開心笑到合不攏嘴。六合觀光夜市管委會主委莊其章表示，人潮持續到凌晨1點半左應才逐漸漸少，用餐座位座無虛席，攤商備料都比平常假日多一倍，大家做到凌晨3點才收攤。

高雄市長陳其邁今日表示，以BLACKPINK來說，市府預估夜市商圈等等，帶來的產值大概增加1.8億左右。尤其是觀光夜市，像六合夜市、瑞豐夜市等，大概增加到5成左右的營業額，所以夜市商圈的老闆其實都蠻開心的；餐酒館或者駁二到晚上2、3點人潮還是非常多。

▲BLACKPINK到高雄開演唱會，觀光夜市重現過往人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲BLACKPINK到高雄開演唱會，觀光夜市重現過往人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

至於是否還會有更多國際大咖來高雄開演唱會？陳其邁話中有話：「我們也期待今年，因為還是有一些事情在進行中，就不方便透露，怕別人會眼紅羨慕，我們要保留一點。」

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