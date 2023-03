BLINK塞爆夜市「增1.8億產值」　還有大咖要來？陳其邁話中有話

▲BLACKPINK在高雄開2場演唱會,引起全台追星狂潮。(圖/讀者提供)

記者許宥孺/高雄報導

南韓天團BLACKPINK連日於高雄世運主場館開唱,引起全台追星旋風,9萬張門票一開賣就秒售罄。高雄市經發局推出「加食延暢」對接演唱經濟,加上商圈夜市券發威,總計至少帶來1.8億元產值。未來是否還有更多重量級天團要來開演唱會?市長陳其邁語帶保留:「怕別人會眼紅,要保留一點。」

BLACKPINK出道8年,創造許多神曲,像是《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《How You Like That》等等,就算不是粉絲「BLINK」,都能跟著哼上兩句。這次一連在高雄舉辦2場演唱會,吸引世界各地歌迷湧入高雄追星,像是高雄捷運2天運量就突破50萬人次,首日運量更超越2023跨年。

▲▼BLACKPINK演唱會後散場,高雄捷運大批人潮。(圖/記者許宥孺翻攝)

▲六合夜市已許久不見滿滿的人潮。(圖/翻攝自陳其邁臉書)

此外,周邊演唱經濟也是不容小覷,不僅各大飯店旅宿早早就被訂滿,就連六合夜市也重現過往人潮,個攤商都開心笑到合不攏嘴。六合觀光夜市管委會主委莊其章表示,人潮持續到凌晨1點半左應才逐漸漸少,用餐座位座無虛席,攤商備料都比平常假日多一倍,大家做到凌晨3點才收攤。

高雄市長陳其邁今日表示,以BLACKPINK來說,市府預估夜市商圈等等,帶來的產值大概增加1.8億左右。尤其是觀光夜市,像六合夜市、瑞豐夜市等,大概增加到5成左右的營業額,所以夜市商圈的老闆其實都蠻開心的;餐酒館或者駁二到晚上2、3點人潮還是非常多。

▲BLACKPINK到高雄開演唱會,觀光夜市重現過往人潮。(圖/記者許宥孺翻攝)

至於是否還會有更多國際大咖來高雄開演唱會?陳其邁話中有話:「我們也期待今年,因為還是有一些事情在進行中,就不方便透露,怕別人會眼紅羨慕,我們要保留一點。」