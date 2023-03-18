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社會 社會焦點 保障人權

路燈殺人！　老農慘死水溝求國賠

屏東縣高樹一名67歲劉姓老農，日前外出「巡田水」，清晨到溝渠裡準備分水灌溉，卻疑似因路燈漏電遭到電擊，倒臥水溝中身亡。（圖／警方提供）

▲屏東縣高樹一名67歲劉姓老農，日前外出「巡田水」，清晨到溝渠裡準備分水灌溉，卻疑似因路燈漏電遭到電擊，倒臥水溝中身亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日因水荒問題嚴重，南部農民得趁深夜或清晨出門，下田引水灌溉，屏東一名67歲的劉姓農民，卻因此賠上性命！家屬透過鄉代向縣議員陳情，議員王景山會同相關單位一查，才驚覺可能是路燈漏電惹禍，讓老農身處恐怖「電網」中，一命嗚呼，檢方上周安排解剖，釐清死因及責任歸屬，家屬則傷心欲絕，不排除聲請國賠。

家住屏東高樹鄉的劉姓老農在事發地點附近種植香蕉、高麗菜維生，本月4日清晨他騎著機車出門，先到菜園放水，再到青葉部落入口處的水溝準備分水灌溉香蕉園，當時天還未亮，劉姓老農戴著頭燈，車都沒熄火就走下路旁水溝準備作業，只是搬個石頭的工夫竟然耗上快2個小時，直到早上6時40分，路過民眾察覺有異，上前查看，發現他倒臥溝渠中，已經氣絕身亡。

檢警初步調查，原以為是心臟病發或溺水，劉男的老婆與子女六神無主，不知如何是好，但他的哥哥認為劉男手腳蜷曲，情形有異，不認同死因判斷，向朱姓鄉代求助，並找上議員王景山陳情，王景山年輕時曾從事水電工程，聽聞狀況後判斷可能是觸電導致，隔日立即連絡相關單位前往現場檢測，才發現晚上用來指引方向的路燈，因為漏電，成了看不見的隱形殺手。

當時現場並未拉起封鎖線，白天時也看不出任何異樣，眾人等到晚間通電、路燈亮起，台電人員拿起儀器測試，赫然發現該處宛若電網，「滋滋」聲從路燈處往周圍放射，包括電箱、村落牌樓、金屬製入口意象、水泥護欄都測出電流，一直延伸到下方水溝，而導電極佳的灌溉水源疑似就是致命關鍵。

案發後檢方重新調查，將事發地點以封鎖線圍起，並以警語告誡民眾不要靠近，經過檢測發現除了路燈漏電，連水泥護欄都有電流。（圖／莊曜聰攝、翻攝照片，CTWant合成）

▲案發後檢方重新調查，將事發地點以封鎖線圍起，並以警語告誡民眾不要靠近，經過檢測發現除了路燈漏電，連水泥護欄都有電流。

王景山說，近來因為缺水問題，農民為了輪灌，得利用夜間或清晨時分水灌溉，沒想到因為疑似路燈漏電，竟然變成恐怖的死亡陷阱，劉姓老農可能在進入溝渠時，身體或腳部泡在水中，瞬間感電釀成悲劇，「根本來不及反應。」王景山以自身經歷說明，他年輕時接案搭設輕鋼架時，手上的老虎鉗接觸未斷電的電燈線路，當場遭到電擊，手部像被黏住一樣，「甩都甩不開」，最後他掙扎踢開腳下架梯，讓自己跌落地面才脫困，失神好一陣子才清醒。

事件經媒體披露後，檢方立刻封鎖現場，重新調查劉姓老農死因，並派員到場檢測，發現路燈基座的漏電斷電開關已經損壞，且現場確實有漏電情形，連參與檢測的人員，都不小心被電到，但確切的漏電原因仍未找出。

王景山認為，雖然現場有拉起封鎖線，貼上「小心有電」、「請勿靠近」標語，但最好的處置方式應該是暫時將該路燈斷電，不然夜間若有不知情、又須分水灌溉的農民誤闖，難保悲劇不會再度發生，在檢警釐清老農死因後，若有需要申請國賠，他會全力協助，且三地門鄉公所人員也承諾，後續調查若確認是路燈維運的問題，屆時將會負起責任。

屏東縣議員王景山接獲民眾陳情，他從專業判斷老農死因不單純，邀相關單位會勘發現路燈漏電，一到夜晚就成「電網」，相當恐怖。（圖／莊曜聰攝）

▲屏東縣議員王景山接獲民眾陳情，他從專業判斷老農死因不單純，邀相關單位會勘發現路燈漏電，一到夜晚就成「電網」，相當恐怖。

王景山指出，路燈維運多半仍停留在「亮不亮」的處理，卻忽略這類潛藏的漏電危機，他建議鄉鎮公所可以另外編列預算，在雨季來臨前針對特定區域路燈進行漏電檢查，以保障民眾生命財產安全，不然再多賠償都無法挽回破碎家庭。

台南市工務局公園管理科科長林志穎說，路燈基本上都有裝置漏電斷路器，一旦有漏電情形會自動斷電，加上台電到晚間才會供電給路燈，所以晚上看到不亮的路燈，應盡量遠離；但也有少數路燈亮仍漏電的情形，尤其是雨季積淹水時更危險，因此路燈周邊有水時，絕對不要涉水，記得穿長筒雨鞋、絕緣手套等，手上有汗、潮濕時也不要隨便碰觸路燈；路燈如採架空式電線，電線有破損、出火星，立刻通報市民專線或養護單位，不要靠近，以免感電。

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