宏都拉斯盼與中國建交　綠委：盡最後努力挽回邦交國心意

▲宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／翻攝自總統府Flickr）



記者杜冠霖／台北報導

台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）15日透過推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。對此，民進黨立委羅致政15日表示，這是一個很大的警訊，作為一個國家元首竟如此宣示，很擔心是中國跟宏都拉斯建交的前兆，還是要做最後努力挽回邦交國心意。

卡斯楚昔日於總統大選曾表態，若當選，將和中華民國斷交並與中國大陸建交。她在去年1月就職，成為宏都拉斯首位女總統，當時副總統賴清德以總統特使身份出訪，參加宏國總統就職典禮，而卡斯楚更公開表態盼兩國能繼續維持邦誼。

對此相關消息，立委趙天麟表示，若內容屬實是強烈意識表示，包含美國在內，台灣不斷針對邦交國努力當中，正式建交和斷交前希望外交部做最大的努力，對中華民國如此攻擊和打壓一定會引起憤怒，在未到達最後結果前，政府也要加油再加油，把握做後一分機會。

趙天麟指出，中國會發揮多重效益，對台灣做最大的打擊，不知道他是不是刻意在副總統賴清德初選登記這天這樣做，但這些作為只會激起台灣團結跟支持，若中國想要這樣的政治效力對付賴清德、最具有團結台灣能力的人，凸顯中國是不負責任大國、介入其他國家內政惡行再添一樁。

羅致政則表示，這是一個很大的警訊，作為一個國家元首如此宣示，我國很擔心是中國跟宏都拉斯建交的前兆，還是要做最後努力挽回邦交國心意。