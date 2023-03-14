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社會 社會焦點 保障人權

「故宮國寶」被駭光！　院長竟下令低調冷處理

行政院長陳建仁（中）主持交接典禮，前故宮院長吳密察（左）交接給現任院長蕭宗煌（右）。

▲行政院長陳建仁（中）主持交接典禮，前故宮院長吳密察（左）交接給現任院長蕭宗煌（右）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國境解封，迎接國外觀光客回流，國立故宮博物院10日舉行「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕晚會，宣布首度展出東西方宮廷及教廷的珍稀藏書。行政院長陳建仁受邀在開幕典禮致詞時，讚揚特展是故宮的創舉，「因為有各方專業付出，才能成就這場跨越時空、跨越地理限制，東西合璧的瑰寶盛宴，讓國人一飽眼福」。

就在故宮迎接睽違已久的大型國際借展之際，本刊接獲爆料，指故宮的數位典藏資料庫竟遭對岸駭客入侵，以原跡製成的數位檔案，被駭客竊取後高調地在百度等中國搜尋網站及論壇散布，不只公布取得方式，還供網友無限下載故宮OPEN DATA專區的原始圖檔。

故宮的〈早春圖〉僅開放二一MB的檔案供民眾下載，然而中國論壇卻有比故宮解析度高一倍的清晰圖檔可下載。

▲故宮的〈早春圖〉僅開放二一MB的檔案供民眾下載，然而中國論壇卻有比故宮解析度高一倍的清晰圖檔可下載。

此事經人向故宮舉報，故宮人員追查發現，這批遭駭流出的圖檔畫質，解析度不只比官方授權的還高，甚至連尚未開放的檔案也能輕鬆下載，如此離譜的資料庫外洩事件，卻未獲故宮高層正視，至今仍無法阻止國寶圖檔在對岸被持續下載的情況。

本刊實際上利用百度搜尋，就能找到多筆比故宮官方開放更高解析度的文物圖檔供所有人下載。（翻攝網路）

▲本刊實際上利用百度搜尋，就能找到多筆比故宮官方開放更高解析度的文物圖檔供所有人下載。

爆料人士說，數位資料庫被中國駭客入侵事件發生在去年，10月又另爆出摔壞3件國寶、損失至少2億元，引起各界撻伐，時任故宮院長的吳密察疑似為降低輿論抨擊，要求內部低調處理圖檔遭駭一事，直到今年2月懲戒名單出爐，此事才在故宮內部傳了開來。

據指出，故宮OPEN DATA之所以被中國駭客入侵，主因是一名林姓數位資訊室助理研究員在進行數位建檔時，將資料存在個人使用電腦，因而讓駭客有機可乘，盜走故宮內相關數位化檔案及資料，但該助理研究員最後只遭記申誡，讓故宮內部人員看不下去，向本刊表示：「他是吳密察非常器重的人，找來負責數位典藏系統改造，但卻發生這樣的事，這嚴重程度類似於國寶被盜！完全不亞於摔壞國寶！」

前故宮院長吳密察任內發生國寶摔壞事件，現又被爆同一時間數位資料庫被中國駭客入侵。

▲前故宮院長吳密察任內發生國寶摔壞事件，現又被爆同一時間數位資料庫被中國駭客入侵。

今年1月內閣改組，吳密察下台，改由前文化部政務次長蕭宗煌接任院長，目前故宮內部調查僅知駭客來自中國，卻無從知悉駭客的來歷，以及阻斷已外洩的圖檔在對岸各大網站及論壇不斷流竄。

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