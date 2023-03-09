郵輪驚爆不明疾病「300多人上吐下瀉」　美CDC認了：還沒查出病因

▲郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）8日證實，郵輪紅寶石公主號（Ruby Princess）往返德州和墨西哥期間爆發不明疾病，船上318人集體嘔吐腹瀉，儘管他們5日已派遣專家小組調查，但尚未釐清病因。

CBS等外媒報導，這艘隸屬於公主郵輪（Princess Cruises）的觀光船隻2月26日至3月5日往返德墨兩地，船上2881名乘客之中高達284人、也就是大約10%通報症狀，1159名工作人員之中也有34人中鏢，尚不清楚是否有人因此住院。

疫情爆發後，郵輪工作人員立刻提高清潔消毒頻率，要求生病旅客在船艙內自我隔離，試圖緩解狀況。此外，他們也蒐集患者糞便樣本，返美後交由CDC檢測。

CDC流行病學家及環境衛生官員組成團隊調查潛在病毒，目前尚未確認大規模疾病的成因。但公主郵輪發言人認為，很可能是高傳染性的諾羅病毒引發。CDC資訊指出，諾羅病毒是一種傳染性很強的病毒，會導致患者上吐下瀉，它引發了郵輪上超過9成的腹瀉病例，因此又被暱稱為「郵輪病毒」。

如今，紅寶石公主號已經展開新一趟為期7天的加勒比海航程，乘客們也都知悉先前的不明疾病。此前，這艘郵輪就多次躍上新聞頭條，例如2020年船上出現數百起新冠病例後停靠在澳洲。近年美國CDC密切監測郵輪新冠疫情，但此追蹤計畫已於2022年7月結束。