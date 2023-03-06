被指反對國際牙醫學歷　「本土小牙醫聯盟」發聲明澄清

▲「本土小牙醫聯盟」發聲明澄清。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

國際牙醫校友聯合會6日前往衛福部抗議，除了要求更開放海外歸回牙醫學生參加實習牙醫訓練，更將矛頭指向「本土小牙醫聯盟」，稱聯盟刻意抹黑國際牙醫學歷資格。對此，「本土小牙醫聯盟」晚間發表聲明澄清，強調絕無發動網路留負評的行為，希望國際牙醫校友聯合會不要栽贓。

以下為「本土小牙醫聯盟」聲明 ：

有關國際牙醫校友聯合會本日前往衛福部抗議之言論，本聯盟回應如下：

一、聯盟從未指稱波波牙醫出國唸書不合法，基層牙醫和師生只是希望政府不要在明知牙醫人力飽和的狀況下，修改現行規定、增加波波牙醫實習名額，對全體國民的醫療健康造成難以挽回的傷害。

二、波波校友會指控政府不執行附帶決議，是不依法行政，並且指控民代與中央不同調。聯盟感到無奈，台灣是民主國家，民意代表本來就是要監督政府，為什麼會認為立委必須支持政府政策？

更何況王鴻薇委員是在野黨立委。「附帶決議」是立法院對行政機關的「建議」，並不是「法律」，衛福部本來就可以視實際情況不照做。況且，醫師法修法的附帶決議要求政府大開國外學歷實習名額，提案立委賴惠員後被發現女兒正在波蘭讀牙醫，違反利益迴避原則，如此不公不義，政府如果實施，如何讓人民信服？

衛福部想方設法在國內牙醫師人力已飽和的情況下，還年年開放50個實習名額，為這些人解套，他們卻恩將仇報，反過來誣賴政府違法，令人瞠目結舌。

三、波波校友會宣稱牙醫師人力並未飽和、要求以服務偏鄉之名加開波波實習名額。然而「2020 牙醫醫事人力培育和供需規劃」指出每萬人口若超過5.56位牙醫師，人力供需將會失衡。目前每萬人口有6.93位牙醫師，顯然已經飽和。牙醫人力偏鄉方面全聯會統計，國外學歷牙醫執行醫療資源不足地區改善方案的比例，遠低於本國學歷牙醫；國外學歷牙醫中更有將近半數都留在雙北市執業！

由此可知引進國外學歷的牙醫也只會往人口密集區集中，並不能改善偏鄉問題。排隊中的國外學歷學生也表示，沒有長期綁約服務偏鄉的意願。所謂的250萬人無牙醫地區，目前已有健保局獎勵無醫鄉開業政策、牙醫全聯會偏鄉與離島巡迴醫療、國內公費偏鄉和原住民牙醫學生培訓制度（服務十年），2022年的統計資料顯示，原本沒有牙醫診所執業鄉鎮已大幅減少，剩餘的46個無診所鄉鎮則有地區醫院、衛生所或巡迴點與社區醫療站進駐，目前全國各縣市鄉鎮均有牙醫師進駐，250萬人並非無牙醫可看。所謂的「缺1450人」數字更是查無資料，聯盟期待波波校友會公布相關證據、正確解讀數據，而不是利用媒體散布錯誤資訊，再抹黑本國牙醫系教授「誤人子弟」、把勇敢站出來的學生抹黑成「無知受騙」。

四、波波校友會指控，本土小牙醫聯盟肉搜國外學歷牙醫師，刻意在google map留下負評。本聯盟感到十分冤枉錯愕，我們從未呼籲任何人在Google map留言，也不知道這些留言的人是誰。面對民眾的質疑，國際牙醫校友聯合會應該虛心檢討，而不是栽贓給立場不同的團體。