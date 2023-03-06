閨蜜到酒吧參加派對「5人集體失蹤」　警40小時後找到3女屍體

▲警方找到3名失蹤女子遺體。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國20歲女子索菲(Sophie Russon)近來與21歲閨蜜伊芙(Eve Smith)、達西(Darcy Ross)一同到酒吧遊玩，後來3人卻同時失蹤，當晚與她們一起同行的2名男性友人也突然消失，家人擔心尋找5人下落，如今卻傳出找到3女屍體的消息。

當地媒體報導，來自威爾斯波斯考爾(Porthcawl)的3名年輕女子，3日晚間在紐波特市(Newport)西南街區Maesglas一間酒吧參加派對，隔日凌晨3人與2名男性朋友，32歲的尚恩(Shane Loughlin) 和24歲拉斐爾(Rafel Jeanne)，5人計畫一起搭車前往其他地方時突然失蹤。

家人由於長達40個小時沒有5人消息擔心報案，並在網路上公開多張照片，希望大眾能幫忙他們尋找親人。最新消息傳出，警方6日對外宣布，在卡地夫市(Cardiff)郊區聖梅隆(St Mellons)找到5人原本所搭乘的車輛，懷疑可能5人發生車禍，導致車輛從A48公路上翻覆掉下來。

警方表示，「被通報失蹤的3名女子全數死亡，另外2人因為重傷被送到醫院，專員已對受害者家屬給予幫助，案件正在調查中」，目前無法得知3女與2男是原本就約好，還是當晚相遇才臨時決定出遊，詳情仍待進一步釐清。