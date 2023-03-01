快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　高雄、新竹男確診感染源調查中

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土猴痘現蹤！疾病管制署今（1）日公布國內確認首兩起猴痘個案，分別是北部40多歲與南部20多歲男性，分別居住新竹縣及高雄市，2月下旬出現症狀確診，由於沒有國外旅遊史研判為本土病例，感染源還在調查中。

疾病管制署表示，個案於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於２月26、27日確診陽性，2名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明猴痘疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，我國已於去年 6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病・截至今日累計通報疑似病例 47例，其中確診2例本土及 5例境外移入病例（感染國家為德國1例、美國3例、1例奥地利，餘40例均排除。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國内高風險場域，應落實自我防護，並避免出人可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配罝抗病毒藥物及猴痘疫苗供符合條件者使用，及加強監測、通報及適時調整相關防治政策。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大