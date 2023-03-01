最美發言人行情好　約會「潮男、文青」被拍到

▲2022.12.23 23:03 一名潮男（左）開著BMW載徐千晴（右）出遊用餐，還貼心幫忙開車門。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，民眾黨美女發言人徐千晴，與前副總統吳敦義次子吳子文多次幽會、過夜。只不過，2人看似穩定交往中，但畢竟仍是未公開的祕戀狀態，有「美女發言人」之稱的徐千晴身邊，自然也不乏男性追求者。

去年12月23日，本刊直擊一位與徐年紀相仿的年輕潮男，駕著一輛黑色BMW轎車到徐的租屋處接她，2人一同前往信義區新光三越打算用餐，搭電梯時，男子不斷問徐想吃什麼，徐則回說：「只要不是生的或辣的都可以。」男子依舊不掩熱情地表示：「妳想吃什麼就都吃，沒問題，走！」

▲2023.01.07 22:45 徐千晴（右）與一名文青男（左）相約吃晚餐，2人互動熱絡，看似交情匪淺。

糗的是，2人來到餐廳樓層後，每一家都客滿，潮男在各餐廳間來回詢問，始終不得其門而入，眼看身旁的徐漸漸露出不耐神情，潮男才趕緊帶徐轉往別處用餐；之後2人又前往東區餐酒館與另2名男子續攤，直到晚間11點多，潮男才駕車載徐返家。

此外，今年1月7日，徐千晴與另名30多歲的文青男共進晚餐。當晚8點多，徐從家裡出門，獨自走了10幾分鐘到林森北路巷弄的一間韓式料理店，與該男子碰面，2人並肩而坐、一起享用銅盤烤肉，席間暢快閒聊，徐還不時開懷大笑，看起來已有一定交情。

晚上10點多用餐結束，徐在一旁等文青男結帳，2人又走到餐廳對面的酒吧續攤，但因徐似乎另外有約，待了一陣子後就準備起身離開，文青男也展現風度，陪徐邊聊天邊走出店外，還幫忙攔計程車，直到車子消失在視線外，才轉身離去。

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