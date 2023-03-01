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台版「華爾街之狼」被通緝！掰5億黃金遭劫　狂騙名媛手法公開

鉅亨國際金融集團創始人姜建亨有「台版華爾街之狼」稱號，他以投資黃金名義吸金5億元後神隱，害投資人血本無歸。（圖／翻攝姜建亨臉書、鉅亨國際臉書，CTWANT合成）

▲鉅亨國際金融集團創始人姜建亨有「台版華爾街之狼」稱號，他以投資黃金名義吸金5億元後神隱，害投資人血本無歸。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

鉅亨國際金融集團創始人姜建亨有「少年股神」、「台版華爾街之狼」之稱，在大學時期便有許多媒體爭相吹捧，表面形象光鮮亮麗，本刊卻接獲投訴，指姜建亨以投資黃金等名義吸金近5億元，在2020年底瞎掰載運黃金的直升機遭劫後便出國神隱，投資人血本無歸、憤而提告，姜建亨逃亡遭士林地檢署通緝，投資人則公開其真面目，希望別讓更多無辜民眾受騙。

本刊調查，姜建亨今年36歲，他自稱高二時就開始用親戚戶頭買賣股票，大學期間靠著20萬元本金賺到350萬元，22歲經手資金就超過5000萬元，而他2016年又化身成「台版華爾街之狼」，號稱身家超過10億元。

據了解，姜建亨的「鉅亨國際金融」與知名財經媒體「鉅亨網」並無任何關係，但姜建亨刻意取同個名字，公司還與「鉅亨網」選在同條路上，他聲稱麾下公司高達31家，還曾投資電影「變形金剛5」，出現在鎂光燈前更一副少年得志、風光無限的派頭，這些溢美之詞看在昔日投資人眼中卻是最諷刺的笑話。

「他的手機殼是純金打造，要價1萬美金，第一次見面就帶我們去黑卡俱樂部，真的不會想到他是騙子！」投資人小潔（化名）表示，在朋友的介紹下，她2017年夏天於香港先認識姜建亨的胞弟姜建丞，姜建丞深知她掌握的資金雄厚，又與許多名媛交好，因此大獻殷勤，力邀她到哥哥姜建亨在深圳的公司參觀。

深情難卻下，小潔於當年10月飛抵深圳，姜建亨的公司在市中心的核心地帶，辦公室有超過20名員工，整體氛圍積極進取、欣欣向榮，姜建亨趁此機會邀請她投資汽車供應鏈，並強調該投資有擔保品，是只賺不賠的穩妥生意。

姜家兄弟為了展現自己的人脈，還帶著小潔與她的朋友闖入周杰倫演唱會後台，並與周董親切合影，小潔也因此相信他們確有實力，深入研究後認為此投資萬無一失，與數名好友聯合集資，在隔年1月投入100萬元美金。

為了取信投資人，姜建丞還曾帶著小潔等人進入演唱會後台與周杰倫合照，投資人也因此相信姜家兄弟確有實力而投資。（圖／讀者提供）

▲為了取信投資人，姜建丞還曾帶著小潔等人進入演唱會後台與周杰倫合照，投資人也因此相信姜家兄弟確有實力而投資。

此後姜建亨果然說到做到，每期的利息都準時入帳，而在2019年中，姜建亨以中美貿易戰為由，表示汽車投資無法持續，勸說小潔等人改投入黃金，並稱自己能到迦納共和國購入便宜金礦，轉手賺取差價，姜建亨更為此親赴非洲拍片紀錄，還帶著小潔等人到香港的鎔鍊場考察鎔金過程，而進出口的貨運單據與清關通關文件更是一樣不缺，投資人深信不疑，也因而加碼進場。

到2020年底，小潔等人的投資金額已達1600萬美金，相當於近5億元台幣，但投資人發現利息開始拖延，姜還聲稱要投資挖土機業務，投資人評估後決定不再跟進、撤資離席，雙方也約定好2021年1月還款，此後姜建亨就完全「神隱」，後續的發展更讓眾人跌破眼鏡。

「他跟我們說遇到劫匪，自己又發新聞說黃金飛抵杜拜機場。」小潔氣憤表示，姜建亨聲稱載運黃金飛機遇上劫匪，駕駛一死一重傷外，所有的黃金也被洗劫一空，但同年1月底又有媒體刊載姜建亨的黃金穩妥落地，更稱他有意要重塑黃金行業，小潔等人也聯繫上迦納當地的律師，向警察局查證後確認並無此樁搶案，投資人這才驚覺自己一直合作的「姜總裁」竟是名不折不扣的大騙子。

小潔等人氣憤之下立刻控告姜家兄弟和姜母等人詐欺，但姜建亨此時已潛逃出境，士林地檢署多次傳喚都未到庭，發布通緝，姜建丞與同為鉅亨董監事的母親將所有過錯推到姜建亨身上，檢察官起初將姜建丞和姜母2人不起訴處分，但小潔等人蒐集證據後向高檢署聲請再議，目前再議成功，仍由士林地檢署繼續偵辦中。

「姜建亨現在還成立其他公司，應該是想要繼續騙。」小潔提到，「鉅亨」在香港因「資不抵債」已遭宣告破產，姜建亨則故技重施，仍以同樣的名字申請公司，似乎是想尋找「下一隻肥羊」，只盼大眾能認清他的真面目，別再有無辜民眾拿自己的血汗錢給他揮霍。

本刊致電姜建丞並傳送簡訊，姜建丞則表示此事他已全權委託律師處理，律師也發表聲明將對惡意中傷的言論及媒體進行蒐證和提告，他不會再回覆後續資訊。

另根據姜建丞先前在網路上發表的聲明，案發時間是在2018年9月到2020年7月間，他則在2018年4月離職，離職前未認識且未接觸相關投資人，且未負責任何該公司旗下基金及財務項目，關於他的指控也不起訴，發回再議的理由為何則不妄加揣測，亦不便就案件實質內容為任何對外表示，但他自認誠心坦然，靜待、尊重司法之調查，並期許司法調查能給他和母親清白。

姜建亨、姜建丞兄弟出手闊綽，連手機殼都是用黃金打造，要價約1萬美金。（圖／翻攝姜建亨臉書、鉅亨國際臉書，CTWANT合成）

▲姜建亨、姜建丞兄弟出手闊綽，連手機殼都是用黃金打造，要價約1萬美金。

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