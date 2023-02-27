18歲才識字！　他逆襲成為「劍橋史上最年輕」非裔教授

▲37歲的阿代（Jason Arday）將成為劍橋大學史上「最年輕」非裔教授。（圖／翻攝cam.ac.uk）

記者吳美依／綜合外電報導

英國劍橋大學將於3月6日迎接該校史上「最年輕非裔教授」，37歲的教育社會學者阿代（Jason Arday）成長歷程非常勵志，他3歲被診斷自閉症類群障礙（ASD）及整體發展遲緩，11歲終於學會說話，18歲才識字並開始讀寫，但在家人支持及自己的不懈努力下，達成自己畢生渴望的成就。

阿代在倫敦南部的克拉珀姆（Clapham Town）出生長大，童年大部分時間都在語言治療師的陪伴下度過，學會說話前皆用手語溝通。他一度被告知，可能必須終生住在輔助照護機構，如今完全跌破大家的眼鏡。

阿代非常努力學習，獲得體育和紡織2張中等教育普通證書，之後才拿到BTEC高等文憑。後來，他前往薩里大學（University of Surrey）修習體育教育和教育研究，並受訓成為一名體育老師。

22歲那年，阿代開始考慮就讀研究所，於是向大學導師桑德里（Sandro Sandri）尋求指點，「桑德里告訴我，『我覺得你做得到，我覺得我們可以挑戰世界並且取得勝利。』回想起來，那是我第一次真正相信自己。從那一刻開始，我下定決心，專心致志。」

▲阿代感謝母親利用音樂啟發自己的語言概念。（圖／翻攝cam.ac.uk）



阿代在母親臥室的牆壁寫下一系列人生目標，第三項就是「總有一天我會在牛津或劍橋工作」，他在超市半工半讀，並於利物浦約翰摩爾斯大學（LJMU）及布魯內爾大學（Brunel University London）先後取得2個碩士學位及1個教育學博士學位。2年前，年僅35歲的他成為格拉斯哥大學（University of Glasgow）教育社會學教授，也是當時英國最年輕的教授之一。

阿代接到劍橋錄取電話後，不敢置信地尖叫，「即使像我這麼樂觀的人，也不可能想到會發生這種事…太瘋狂了」，他感謝母親利用音樂協助自己發展語言概念，也希望自身經歷能夠啟發同樣來自弱勢背景或少數族群的人們，「一切都是有可能的。我知道我不一定很有天賦，但我知道我多麼想要它，也知道我多麼想要努力」。

不過，阿代也向《衛報》指出，這不應該僅僅取決於個人努力，整個高等教育體系也必須改變，「這個行業很大一部分的問題在於，它以非常不可持續的方式行事。它經常依賴非裔及少數族裔的專業和學術人士，但這些勞動沒有報酬也未獲認可」。

《每日郵報》指出，全英國約有2.3萬名教授，但其中僅155名非裔。除了阿代以外，劍橋大學則有另外5名非裔人士擔任類似職等的教職。