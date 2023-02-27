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靠北「國軍泡泡糖學校」　教官讚聲竟挨告

砲訓部教官梁先生出面投訴，指揭露該單位聘雇人員涉及舞弊遭提告，所幸地檢署還清白。

▲砲訓部教官梁先生出面投訴，指揭露該單位聘雇人員涉及舞弊遭提告，所幸地檢署還清白。

圖文／鏡週刊

本刊日前接獲砲兵訓練指揮部同仁爆料，指該單位原負責招考聘雇員工的王姓上校，退伍後夥同擔任招考委員會副召集人的莊姓退役上校，護航自己、莊妻和一名李姓軍官的妻子，以及一名退役女上士，在聘雇考試中輕鬆過關。同仁不滿遂將相關爆料轉發在國軍LINE群組中，卻被王姓上校等人提告，案件經台南地檢署調查，相關人等獲不起訴處分。投訴人痛批，砲訓部縱容這樣的舞弊行為，根本是官官相護！

拿著地檢署寄發的不起訴處分書，在砲訓部任職的梁先生怒嗆：「國軍發生招考不公的情事，我提出質疑竟被告上法院，幸好檢察官查明真相後還我清白！」

梁男表示，他退役後在砲訓部擔任教官，2021年7月時，臉書社團「靠北長官2021」中流傳一篇文章寫著：「原來全國軍最容易錄取雇員的是泡泡糖學校，今年招考聘雇人員，其中前三花副座王XX、現三花副座女皇、研發室某官內人、早有內定某女上士退伍後再考入四員，這些人好像是只要會寫自己名字，再來報得出老公的名字，或有高官小王罩，不用什麼專長，考試會抄答案，就能錄取，這樣肥水不落外人田」等語，暗示砲訓部招考人員涉及舞弊。

▼有網友在臉書社團爆料，暗示砲訓部人員招考傳出舞弊情事。

有網友在臉書社團爆料，暗示砲訓部人員招考傳出舞弊情事。

梁男指出，由於這件招考舞弊傳聞，在單位內是「不能說的祕密」，他看了文章後非常認同，在下方留言：「真可惡官官相護，來考40多人，有碩士又年輕又美麗，就不信考不過這些老頭老太婆（4、50歲），請大家快上去按讚加油留言」。隨後又在自己加入的國軍LINE群組中轉貼文章，被王姓、莊姓上校等人知悉後，怒控梁男妨害名譽。

梁男出庭向檢察官表示，王姓上校負責招募事宜，退伍後卻又成為聘雇人員，這些都是事實，他為此向砲訓部、陸軍司令部檢舉，但二個單位調查後卻無下文，才會在一氣之下，轉貼網路文章表達不滿，無任何誹謗之意。

▼梁先生將臉書社團內指控涉及招考舞弊的文字轉貼到國軍群組，並發文嘲諷。

梁先生將臉書社團內指控涉及招考舞弊的文字轉貼到國軍群組，並發文嘲諷。

檢察官調查發現，王姓上校在擔任砲訓部副指揮官時，的確負責該年度的招考事宜，退伍後再自己報考也是不爭的事實；莊姓上校也確實為招考委員會的副召集人，而莊妻和李姓軍官的妻子及另名女上士也真的都順利錄取，且考生中也的確如梁男所述，不乏研究所畢業者及未滿40歲的年輕人，認定梁男言論屬合理評論，將他不起訴。

針對投訴人指控，陸軍教準部則表示，砲訓部民國110年聘雇人員招考，係依「國軍編制內及臨時聘雇人員管理作業規定」編成考選會，並將考選計畫公告於陸軍司令部網站招考，考選全程依法規嚴謹執行，全案均有存檔可稽，陳情人所述並不屬實。

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