南懷瑾105週年誕辰紀念展在上海開幕

記者趙禕/上海報導

「南懷瑾105週年誕辰紀念展」25日在上海恆南書院開幕，眾多南懷瑾先生的後人、弟子和他生前有過交往的各界人士到場參與；由東方出版社主辦的「青少年讀經典之青少年讀南懷瑾」項目也在當天揭幕啓動。

▲「南懷瑾105週年誕辰紀念展」25日在上海開幕，「青少年讀經典之青少年讀南懷瑾」項目同步啓動。

▼南懷瑾後人南品峰（左）和恆南書院院長李慈雄共同為「南懷瑾105週年誕辰紀念展」揭幕。

南懷瑾在海內外華人中享有盛名，許多人讚譽他是中國優秀傳統文化的發掘者、弘揚者，他留下了許多寶貴的精神財富；他也曾為「九二共識」的達成奔走出力，還曾推動合資籌建「金溫鐵路」，造福東南。

農歷二月初六(今年2月25日)是南懷瑾先生105週年誕辰紀念日，上海恆南書院特別舉辦一系列活動來緬懷和紀念南懷瑾先生。主辦本次活動的恆南書院院長李慈雄，從1976年就跟著南懷瑾在台灣、美國、香港和上海等地學習，1989年還在南懷瑾鼓勵下到大陸投資設立斯米克集團，以實業為基礎去實踐南懷瑾先生的教化。李慈雄表示，南懷瑾先生為接續中華文化斷層的心願踐行不輟，生平致力於弘揚中華優秀傳統文化，融合東西文化精華，出版了「論語別裁」、「原本大學微言」、「禪海蠡測」等一百四十多種版本的著作，秉持繼絕興亡精神與歷史文化責任感，自行出版或推動出版了許多歷史文化典籍。

▲恆南書院院長李慈雄。

這次的「南懷瑾105週年誕辰紀念展」一共設了六個單元、十二個展區，從九個方面展現和反映南懷瑾先生一生的足跡，其中有部份展品是首次亮相。主辦方表示，希望透過這次展覽，讓世人體會中華優秀傳統文化和廣大民眾共同價值觀的融通，以「天下為公」的理想追求凝聚海內外華人，特別是兩岸同胞的人心，推動兩岸的祥和統一；同時推進和增強海內外中國人的文化自信自強，以「開拓萬古之心胸」的格局和情懷，實現中華民族偉大復興的歷史使命。

▲▼「南懷瑾105週年誕辰紀念展」會場。

參與本次活動的上海市台辦副主任王立新、恆南書院院長李慈雄、南懷瑾先生的後人、學生以及他生前交往過的許多友人，還一起和東方出版社共同為「青少年讀經典之青少年讀南懷瑾」項目啓動。

▲上海市台辦副主任王立新、恆南書院院長李慈雄、南懷瑾先生的後人、學生以及他生前交往過的許多友人在展會現場參觀。

▼「青少年讀經典之青少年讀南懷瑾」項目揭幕啓動。