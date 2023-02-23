　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭周年　「5大巨變」衝擊全球一次看

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯侵烏戰爭開打將滿周年，這場戰爭影響了全球走向。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，至今將滿一周年。這場戰爭過去一年也對全球經濟、運輸、糧食、地緣政治等局勢變化帶來重大轉變。美國與盟友重新鞏固關係，歐洲尤其如此，不過全球能源與糧食供應大力助長的通膨問題，也成為許多老百姓的重擔。

俄羅斯入侵烏克蘭至今，烏克蘭數以千計的平民罹難，無數棟建築被毀，數百萬人流離失所，俄、烏雙方成千上萬的士兵軍官陣亡。美聯社整理過去一年俄烏戰爭對全球帶來的五大變化，每一項都確實影響著整個世界。

▲去年開戰第二天，烏克蘭國民衛隊在基輔市中心就位。（圖／路透）

▲2022年2月25日，開戰第二天，烏克蘭國民衛隊在基輔市中心就位。（圖／路透）

歐戰再臨

侵烏戰爭開打前3個月，時任英國首相強森（Boris Johnson）對於英國軍隊需要更多重裝備的說法嗤之以鼻，「在歐洲大陸上進行大坦克對戰的陳舊觀念，已經結束了。」然而現在強森的立場大變，疾呼英國需要更多軍援更多主戰坦克給烏克蘭抗敵。

雖然現代軍事科技先進，無人機及衛星在戰場上的角色愈趨重要，但這場21世紀的戰爭仍有許多20世紀的影子，烏東前線膠著的地區戰壕遍布，步兵間的血腥襲擊都讓人想到1914年至1918年的第一次世界大戰。

歐洲國家在蘇聯解體後，歷經一段對軍武裝備相對不那麼重視的年代，俄烏戰爭卻開啟各國新一輪的軍備競賽，現在的情景讓部分分析師想起1930年代，各國在二戰前的各項準備。

俄烏戰爭開打前，許多觀察家都推測，如今各國軍隊會更傾向以先進科技和網路戰交手，主戰坦克等重裝備已經是「夕陽軍武」，但此時烏克蘭前線，最仰賴的仍是步槍和彈藥。

▲拜登會晤北約東翼9國領袖。（圖／路透）

▲美國總統拜登22日會晤北約東翼9國領袖。（圖／路透）

歐盟北歐受到挑戰更顯團結

歐洲多國雖然都是歐盟和北約的成員國，但長年「同床異夢」的關係讓俄國總統普丁誤以為，入侵烏克蘭便能分裂西方和削弱北約，結果完全相反。

北約盟國的關係急遽升溫，變得更加團結鞏固，與俄羅斯相鄰、多年來保持中立的芬蘭和瑞典，也決定放棄中立立場申請加入北約，防止俄羅斯對自己下手。

歐盟27國相繼對俄羅斯下重手制裁，另一方面持續金援和軍援烏克蘭。俄國侵烏甚至讓這幾年吵得沸沸揚揚的英國脫歐成為過往雲煙，英國和歐洲各國的尷尬關係迅速解凍。

東歐如波蘭、波羅的海三小國等，極力遊說各盟國協助烏克蘭進而促成現今局勢，可能也讓盟國間的東西地位更加平衡。然而，團結之中仍然存在隙縫，匈牙利過去一年一直是個異數，由於極右派總理奧班（Viktor Orban）是普丁在歐洲的親密盟友，已多次拒絕合作制裁莫斯科，也拒絕向烏克蘭提供軍援及金援。

▲▼烏克蘭東部頓內茨克州前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲▼烏東前線戰事膠著。（圖／路透）

▲▼烏克蘭東部頓內茨克州前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

新鐵幕形成

戰爭使俄羅斯成為西方賤民，俄國寡頭遭到制裁，企業被丟入黑名單，麥當勞、Ikea等國際知名品牌紛紛退出俄羅斯，西方明顯排斥入侵烏克蘭的俄羅斯。

俄羅斯處境儘管比以往更糟，但並非沒有盟友，普丁在入侵烏克蘭前與中國國家主席習近平會面，習近平宣布中、俄友誼沒有盡頭，之後俄羅斯與中國的經濟關係更加緊密。儘管北京當局仍試圖保持距離並聲稱沒有提供武器，但美方已多次表達質疑。

中國正密切關注著俄烏戰爭的發展，北京可能會更有信心和勇氣在不遠的未來侵略台灣，或者也可能以俄羅斯的例子為戒，變得更加謹慎。

普丁也加強與北韓、伊朗的國際關係。莫斯科當局持續在中東和非洲國家發展影響力。新鐵幕的形成讓人頗有冷戰時代以美國和俄羅斯為首，兩大陣營對抗的既視感。

▲烏俄戰爭導致歐洲經濟蕭條，如今人們已減少消費，盡量只購買折價品。（圖／路透）

▲全球通膨嚴重，西歐更飽受能源價格飆漲的困擾。（圖／路透）

飽受重創的經濟

俄烏戰爭深切地影響了國際經濟局勢，歐洲國家深受能源和通膨衝擊，亞洲國家的食物市場受到重創。

戰前歐盟各國過半的天然氣和3分之1的石油都是從俄羅斯進口，入侵戰爭開打後，各國紛紛對俄祭出制裁，俄羅斯則以封鎖和調漲能源價格重拍反擊，價格飆升的幅度是1970年代以後首見。

俄羅斯和烏克蘭都是小麥和葵花油生產大國，本就仍處於疫後復甦中的全球貿易受到戰爭衝擊，導致食物價格節節飆升。同時，俄羅斯還是全球肥料生產大國，肥料供應的波動直接以價格形式，一路從上游反映到消費端。

戰爭重創經濟的程度不亞於疫情，全面的經濟衝擊甚至還未到來。此外，戰爭也擾亂了打擊氣候變遷的努力。

▲北約在馬德里峰會上，正式邀請芬蘭、瑞典加入。（圖／路透）

▲北約與歐盟強化團結，但外界普遍也預期未來國際不同陣營間摩擦將會更多。（圖／路透）

未知的新時代

俄烏戰爭點出了冰冷殘酷的事實，個人置身於歷史之中是難以控制歷史走向的，烏克蘭被迫逃離家園的800萬難民最知其中辛酸。至於比較間接受到影響的數百萬人民，歐洲突然破碎的和平也讓他們對於未來更加不確定與充滿焦慮。

普丁甚至多次威脅動用核武，讓冷戰時期的核武恐懼重新席捲而來。烏克蘭南部、歐洲最大的核電廠「札波羅熱核電廠」被俄軍占據，也讓人擔心將成為新的「車諾比事件」。

普丁21日還宣布推出與美方僅存的核武控制條約，但很快撤回全面退出的決定，並表示莫斯科將會尊重條約限制核武數量，讓約束力弱化的條約繼續苟延殘喘。

ET快訊
「大雨」明襲　連假最冷時間曝
高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔
新竹球場「又見大秘寶」　沒下雨就積水成魚缸
住旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆　2人下場糗大了
他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」：幼兒園有小孩就沒少子化？
蛋農驚吐「產量正常」不知為何傳缺蛋！鄉民嘆：確實賺到流湯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭周年　「5大巨變」衝擊全球一次看

美國主辦APEC　致力確保台灣充分參與

16歲少年開車被皮卡「削頂」　載女友出遊遇死劫！駭人3秒影片曝

俄烏戰爭周年　捷克繼續力挺：已援烏89輛戰車、近600億軍火

俄烏戰爭將屆周年　烏克蘭人約95%相信將會勝利

聯準會公布會議紀要　美股收跌84點

Meta數千員工挫咧等！新一輪裁員「組織扁平化」　去年砍1.1萬人

準新娘賣淫　進門驚見「未婚夫一臉鐵青」崩潰下跪

普丁心腹疾呼：俄羅斯如果「輸掉戰爭」　國家會被撕成碎片

普丁宣布習近平將到訪　美議員稱華府可能供烏克蘭戰機

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

俄烏戰爭周年　「5大巨變」衝擊全球一次看

美國主辦APEC　致力確保台灣充分參與

16歲少年開車被皮卡「削頂」　載女友出遊遇死劫！駭人3秒影片曝

俄烏戰爭周年　捷克繼續力挺：已援烏89輛戰車、近600億軍火

俄烏戰爭將屆周年　烏克蘭人約95%相信將會勝利

聯準會公布會議紀要　美股收跌84點

Meta數千員工挫咧等！新一輪裁員「組織扁平化」　去年砍1.1萬人

準新娘賣淫　進門驚見「未婚夫一臉鐵青」崩潰下跪

普丁心腹疾呼：俄羅斯如果「輸掉戰爭」　國家會被撕成碎片

普丁宣布習近平將到訪　美議員稱華府可能供烏克蘭戰機

研究：咖啡＋牛奶有3好處　「能否舒緩胃痛？」營養師解答

「大雨」明襲　連假最冷時間曝

韓星都在喝的「美白水」公開！YG彩妝師教簡單3招養出冷白皮

俄烏戰爭周年　「5大巨變」衝擊全球一次看

美國主辦APEC　致力確保台灣充分參與

傻信4個字　20億民眾血汗錢網路蒸發

神諭卡占卜／我的命運轉折點到來了嗎？

拚4月普發6千！政院今將通過3800億特別預算案　陳建仁親說明

天王無懼重摔！郭富城跳樓砸出巨響　「火燒車」來真的驚動消防隊

16歲少年開車被皮卡「削頂」　載女友出遊遇死劫！駭人3秒影片曝

原民妹婚禮狂舞黑桃A　氣勢爆棚秒搶C位風采

國際熱門新聞

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

普丁心腹：俄羅斯如果輸掉會被撕成碎片

白宮「毀台計畫」失言瘋傳　AIT回應了

中國若供應俄國武器恐改變戰局？關鍵效應一次看

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

機師飛一半死了　同事降落才知伴屍

普丁宣布　習近平將訪問莫斯科

普丁宣布習近平將到訪　美議員稱華府可能供烏戰機

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產

聯準會公布會議紀要　美股收跌84點

俄烏戰爭將滿周年「數字呈現」慘重代價

Meta數千員工挫咧等　新一輪裁員「組織扁平化」

逆孫連砍阿嬤17刀！冷眼看她倒臥血水慘死

女救狗被咬死　男激戰2小時捕到300公斤巨鱷

更多熱門

關鍵字：

俄烏戰爭周年

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

快訊／05：18規模4.5地震！　最大震度3級

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

快訊／上班上課注意！　大雨來了

火車站拍賣遺失物！他1.3萬標走Switch

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

女主播報警家遭私闖「變態竟是同事」！

3縣市大雨！明再變天　連假濕冷剩8℃

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面