「北市最大嫌惡設施」要拆了　李四川曝光時間點

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「北市最大嫌惡設施」第一殯儀館要拆了　李四川曝光時間點

▲北市一殯、行天宮 。（圖／記者羅志華攝）

▲台北市立第一殯儀館。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市立第一殯儀館1965年成立，原本建館時的地址位在郊區，隨著台北市逐漸發展繁榮，周遭如今已是台北鬧區之一，成為台灣罕見位在鬧區的殯儀館，被視為北市最大嫌惡設施，存廢議題已討論多年。對此，台北市副市長李四川表示，待二殯今年底完工且試營運後，預估明年春節前後就會開始拆除一殯。

台北市立第一殯儀館位在民權東路二段、建國北路交叉口，館區占地共4580坪，1965年成立時原本地處郊區，隨著台北市工商經濟發展及人口增長，如今的位置已是台北鬧區之一，每逢選舉就會傳出拆遷聲浪，附近居民也一直強烈要求拆除，但數年來拆除時間卻一延再延。

台北市政府為了因應市內治喪需求，同時改善第二殯儀館老舊設施，近年正在進行二殯二期整建計畫，預計完工後可接收一殯拆除後市民的治喪需求。前朝柯市府2022年曾編列6000萬預算，預計今年二殯9月完工後，即可開始拆除一殯，前副市長黃珊珊競選市長時，政見也承諾市民會拆除一殯，不過如今發生變數。

台北副市長李四川日前視察二殯工程時表示，因為缺工及原物料價格上漲等問題，二殯很難在9月如期完工，目前預估可在今年底完工，完工後試營運2至3個月後，才會開始規劃一殯的拆除計畫，時間預計在明年春節前後。不過一殯拆除若要延期，屆時基層及民間壓力是否反彈，恐怕會成為蔣市府上任後的一道難題。

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