快訊／今增70死！本土+19309　40多歲女確診當天亡

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連7天下降！中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增19,309例本土個案及320例境外移入；另確診個案中新增70例死亡。死亡個案當中最年輕為2名40多歲女性，皆長期臥床，其中1人確診當天即過世。

指揮中心表示，今日新增19,309例本土病例，較上週五(25,104)少5,795例，減少約23.1%。個案縣市分布方面，仍以六都破千為多，依序是新北市(3,800例)，桃園市(2,281例)，臺中市(2,278例)，高雄市(2,231例)，臺北市(1,777例)，臺南市(1,614例)。

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其餘縣市狀況依序為彰化縣(829例)，新竹縣(641例)，屏東縣(546例)，新竹市(473例)，苗栗縣(425例)，雲林縣(392例)，宜蘭縣(390例)，基隆市(367例)，南投縣(342例)，嘉義縣(273例)，花蓮縣(247例)，嘉義市(158例)，臺東縣(132例)，澎湖縣(59例)，金門縣(51例)，連江縣(3例)。

▲指揮中心2/10公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增70例本土病例死亡個案，為29例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、49例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月17日至今(2023)年2月6日，死亡日期介於今年1月7日至2月7日。

今日新增2例特殊死亡個案，皆為40多歲女性，其中一人有慢性神經系統疾病及高血壓病史，長期臥床，未接種新冠疫苗，2/4發燒， 2/5因呼吸喘、血壓及氧氣濃度偏低至急診檢查新冠確診併雙側肺炎，住院使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療，2/6病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克、泌尿道感染。

另一人有慢性神經系統疾病於機構長期臥床，曾接種3劑新冠疫苗，1/31因呼吸困難、咳嗽於機構快篩陽性確診，有當日病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

▲▼指揮中心2/10公布本土病例分析、中重症統計及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增320例境外移入個案中，為134例男性、186例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月10日至2月8日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。