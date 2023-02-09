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雞蛋漲不漲「下周一拍板」　預估每台斤貴2元

▲蛋價漲聲響起。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋價再度漲聲響起，漲幅預計下周一拍板。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價再傳漲聲響起！受禽流感疫情衝擊，以及年後雞農產量調節，目前雞蛋供應量每日缺蛋約2000箱、40萬顆蛋，供應量仍吃緊，經台北市蛋商公會與蛋農連日協調後，預計下周一召開蛋價評議委員會，初步瞭解，預估每台斤將調漲2元，產地價將來到每台斤42.5元，重回去年7月的歷史新高。

畜牧處副處長江文全表示，依據農委會最新的雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞數3204萬隻，比上周減少89萬隻，雞蛋每日生產量11萬4千箱，也比上周再減2000箱，主要減量原因是雞農在年後進行生產調節、雞群更新或換羽，但此波影響主要以主要供貨給餐飲業者、傳統市場的平價箱蛋為主，一般洗選較不會受到影響。

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據了解，中央畜產會於2月3日召開產銷資訊研判會議、農委會也在2月7日邀集蛋商和蛋農座談，雙方針對產銷資訊、市況分析都充分交換意見，預計在下周一（2/13）召開蛋價評議委員會正式公布此次蛋價的調漲幅度，先前傳出大漲3元將創歷史新高，恐引發連鎖效應，目前雙方共識是調漲2元，產地價將從現在每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，也就是重回去年7月20日的蛋價高點。

江文全強調，農委會只會全力穩定供應量、盡力調度，絕對不會干預價格，調漲幅度一切尊重市場機制。

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