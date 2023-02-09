快訊／台灣隊「就地截肢」救出土耳其女　恢復生命跡象送醫不治

▲「台灣隊」就地截肢5小時救出土耳其女，送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝、劉人豪／連線報導

土耳其和敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，台灣搜救隊前往當地搜救，在當地時間8日15時40分時，透過生命探測器在倒塌建築下聽到女子微弱聲音，耗費5小時「就地截肢」救出該名女子，但送到醫院最後還是不治。

台灣搜救隊前往當地搜救，在當地時間8日15時40分時，透過生命探測器在倒塌建築下聽到女子微弱聲音，耗費5小時於當地時間2月8日20時40分將其救出，並在救出受困者後立即進行CPR及電擊等急救措施，成功幫助受困者恢復生命徵象，並於當地時間2月8日21時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院(Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi)急救不治身亡。

▲土耳其女子左手在外，另一隻手被壓住已經發黑。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市消防局醫療指導醫師廖婉如說，現場台北榮總的王醫師一開始也很希望保全患者肢體，盡量將她完整救出，因此花了很多時間嘗試協助她脫困，但隨著時間越拖越久，患者體力開始耗弱，擔心她恐出現休克、甚至產生腔室症候群，因此在她意識狀況改變時，王醫師決定變更救援方針，決議將她左膝以下截肢，以保全生命為優先。

廖婉如表示，當下情況非常危急，患者受困越久，越容易出現腔室症候群，因為當被壓住的時間久了，患者脫困後，會因為周邊血液突然流回中心，四肢鉀離子濃度升高，脫困的剎那最危險、最容易產生心跳停止的狀況。

況且患者當下並非像是在手術房進行標準截肢外科手術，廖婉如說，患者埋在瓦礫堆中，四肢都困住，沒辦法很好地做止血帶止血，尤其空間侷限，非常困難；況且倒塌現場也非無菌環境，有很多粉塵，截肢後傷口處理也很困難，但現場醫師下了這個決定，也是為了保命，這是一個非常困難的抉擇。